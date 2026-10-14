ОСОБАЯ ЛЮБОВЬ

Интерес к русской культуре в Китае имеет глубокие исторические, социальные и психологические корни.

В Китае любят русскую культуру не потому, что она «похожа» на китайскую, а потому что она воспринимается как сильная, искренняя и эмоционально глубокая — качества, которые в китайской традиции ценятся особенно высоко.

Во-первых, русская культура в Китае — это во многом культура детства и юности. Несколько поколений китайцев выросли на переводах Пушкина, Толстого, Чехова, на песнях «Подмосковные вечера» и «Катюша», на фильмах «Весна на Заречной улице» и «Москва слезам не верит». Для многих китайцев русская культура — не «иностранная», а почти своя, домашняя, связанная с воспоминаниями о школе, о родителях, о первой любви.

Во-вторых, китайцев привлекает эмоциональная прямота русской культуры. В китайской традиции чувства часто сдержанны, подчинены этикету, «лицу». Русская же культура — это открытые слёзы, громкий смех, исповедь, надрыв, «душа нараспашку». Это не значит, что китайцы хотят копировать такую открытость, но они ценят её как редкую и настоящую.

В-третьих, русская культура воспринимается как культура страдания и стойкости. Китайская история XX века тоже была трудной, и в русских книгах и фильмах о войне, революции, лагерях, деревне китайский читатель узнаёт что-то о собственной боли и собственном мужестве. Это создаёт чувство родства не по языку, а по опыту.

Наконец, русская культура в Китае — это ещё и эстетика. Русские романсы, балет, пейзажи Левитана, архитектура Петербурга воспринимаются как красивые, немного печальные, «северные» — и в этом есть особая притягательность для китайского вкуса, который любит и ясность, и намёк, и тихую грусть.

Так что любовь к русской культуре в Китае — это не просто политика или мода. Это скорее личное чувство, в котором смешаны память, уважение к силе духа и тихая симпатия к народу, который умеет страдать и всё равно петь. В это чувство прекрасного гармонично вписалась выставка российского скульптора.

Вице-президент и эксперт Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи, искусствовед, автор и куратор выставочных проектов Фонда в России и за рубежом, член Союза художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО Елена Бутрова отметила, что публика Китая до этого не очень была знакома с выдающимися скульпторами России, поэтому знакомство с экспозицией Степана Эрьзи духовно и культурно обогатит китайских партнеров.

Затраты на реализацию проекта частично покрыты за счет денежных средств, предоставленных фондом «Русский мир». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Международный фонд искусств имени С.Д. Эрьзи несет важную миссию, собирает и популяризирует культуру и творчество великого скульптора, работы которого в Азии оказался впервые. Огромное внимание организации выставки уделил лично основатель и президент Международного фонда искусств имени С.Д. Эрьзи Михаил Журавлев.

