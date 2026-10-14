«Не за спасибо»: Почему в России не принято спрашивать о зарплате на собеседовании

Трудовое законодательство России ничего не говорит об указании уровня заработной платы в требованиях к соискателю, однако по итогам собеседования стороны должны подписать трудовой договор, где уже чётко зафиксированы итоговые договорённости в части заработной платы. Об этом НСН заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В ряде стран соискатели спокойно уточняют диапазон оплаты ещё на этапе переписки. В России же сложился странный этикет, при котором разговор о зарплате стал чем-то вроде неприличной темы. При этом на многих платформах по поиску работы указывается, что уровень зарплаты будет определён «по результатам собеседования» или «обсуждается с успешным кандидатом». Как отметил Южалин, нигде в законе не сказано, какую информацию должен размещать работодатель в публикуемой вакансии.

«Каждый работодатель придерживается своей позиции, своей тактики поиска кандидатов. То есть, кто-то для привлечения большего числа кандидатов на вакансию даёт хотя бы вилку окладов начиная «от» и заканчивая «до», в зависимости, например, от опыта и квалификации сотрудников. А некоторые действительно вообще ничего не указывают. И в целом это не нарушение закона, потому что ещё нет трудового договора, то есть люди ещё не договорились ни о чём. Другой вопрос в том, что формулировка «по договорённости» или «по результатам собеседования» может не то чтобы оттолкнуть кандидатов на вакансию, но их может быть сильно меньше, что для работодателя создаёт дополнительную сложность в поиске подходящих сотрудников», - считает Южалин.

Говоря о том, может ли вопрос о будущей зарплате, заданный в самом начале собеседования, как-то повлиять на его исход, юрист отметил, что такой подход оценят не во многих компаниях.