«Не за спасибо»: Почему в России не принято спрашивать о зарплате на собеседовании
Вопрос о зарплате на собеседовании может смутить работодателя, и для многих это покажется не то чтобы неправильным, но причиной отказать работнику-соискателю в приёме на работу, заявил НСН Александр Южалин.
Трудовое законодательство России ничего не говорит об указании уровня заработной платы в требованиях к соискателю, однако по итогам собеседования стороны должны подписать трудовой договор, где уже чётко зафиксированы итоговые договорённости в части заработной платы. Об этом НСН заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
В ряде стран соискатели спокойно уточняют диапазон оплаты ещё на этапе переписки. В России же сложился странный этикет, при котором разговор о зарплате стал чем-то вроде неприличной темы. При этом на многих платформах по поиску работы указывается, что уровень зарплаты будет определён «по результатам собеседования» или «обсуждается с успешным кандидатом». Как отметил Южалин, нигде в законе не сказано, какую информацию должен размещать работодатель в публикуемой вакансии.
«Каждый работодатель придерживается своей позиции, своей тактики поиска кандидатов. То есть, кто-то для привлечения большего числа кандидатов на вакансию даёт хотя бы вилку окладов начиная «от» и заканчивая «до», в зависимости, например, от опыта и квалификации сотрудников. А некоторые действительно вообще ничего не указывают. И в целом это не нарушение закона, потому что ещё нет трудового договора, то есть люди ещё не договорились ни о чём. Другой вопрос в том, что формулировка «по договорённости» или «по результатам собеседования» может не то чтобы оттолкнуть кандидатов на вакансию, но их может быть сильно меньше, что для работодателя создаёт дополнительную сложность в поиске подходящих сотрудников», - считает Южалин.
Говоря о том, может ли вопрос о будущей зарплате, заданный в самом начале собеседования, как-то повлиять на его исход, юрист отметил, что такой подход оценят не во многих компаниях.
«Для многих работодателей, конечно, это может быть не очень хорошим показателем, поскольку создаётся впечатление, что для работника главное — деньги. Но понятно, что люди приходят работать не за спасибо. Поэтому, на мой взгляд, вопрос-то вполне адекватный и нормальный. Другое дело, что если прямо спросить о зарплате без уточнения каких-то других деталей… Ну, конечно, это может смутить работодателя, и для многих это покажется, не то чтобы неправильным, но причиной отказать работнику-соискателю в приёме на работу. При этом многое будет зависеть от того, как себя подать и как спросить», - сказал юрист.
Южалин также не исключил, что в некоторых случаях отсутствие информации о будущей зарплате компании могут использовать в качестве, своего рода, манипуляции. После того как человек несколько раз приезжал на собеседование и уже познакомился с будущей работой, он может согласиться на более низкий оклад.
«Бывает и такое. Всё зависит, в том числе, от региона и от того, насколько сложная обстановка на рынке труда. Также если человек совсем уже отчаялся в поиске работы, он может согласится на такое предложение. Но, в большинстве своём, мне кажется, у человека есть какое-то понятие того, сколько примерно составляет заработная плата на рынке в среднем, и сколько он, в принципе, минимально рассматривает для себя. Впрочем, бывает по-разному, но плюс-минус, две стороны могут договориться о каком-то компромиссе и трудовой договор может быть заключён», - обнадёжил собеседник НСН.
Ранее руководитель юридической практики в SuperJob перечислил НСН основания при которых трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы.
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