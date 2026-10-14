«Не за спасибо»: Почему в России не принято спрашивать о зарплате на собеседовании

Вопрос о зарплате на собеседовании может смутить работодателя, и для многих это покажется не то чтобы неправильным, но причиной отказать работнику-соискателю в приёме на работу, заявил НСН Александр Южалин.

Трудовое законодательство России ничего не говорит об указании уровня заработной платы в требованиях к соискателю, однако по итогам собеседования стороны должны подписать трудовой договор, где уже чётко зафиксированы итоговые договорённости в части заработной платы. Об этом НСН заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

В ряде стран соискатели спокойно уточняют диапазон оплаты ещё на этапе переписки. В России же сложился странный этикет, при котором разговор о зарплате стал чем-то вроде неприличной темы. При этом на многих платформах по поиску работы указывается, что уровень зарплаты будет определён «по результатам собеседования» или «обсуждается с успешным кандидатом». Как отметил Южалин, нигде в законе не сказано, какую информацию должен размещать работодатель в публикуемой вакансии.

«Каждый работодатель придерживается своей позиции, своей тактики поиска кандидатов. То есть, кто-то для привлечения большего числа кандидатов на вакансию даёт хотя бы вилку окладов начиная «от» и заканчивая «до», в зависимости, например, от опыта и квалификации сотрудников. А некоторые действительно вообще ничего не указывают. И в целом это не нарушение закона, потому что ещё нет трудового договора, то есть люди ещё не договорились ни о чём. Другой вопрос в том, что формулировка «по договорённости» или «по результатам собеседования» может не то чтобы оттолкнуть кандидатов на вакансию, но их может быть сильно меньше, что для работодателя создаёт дополнительную сложность в поиске подходящих сотрудников», - считает Южалин.

Говоря о том, может ли вопрос о будущей зарплате, заданный в самом начале собеседования, как-то повлиять на его исход, юрист отметил, что такой подход оценят не во многих компаниях.

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«Для многих работодателей, конечно, это может быть не очень хорошим показателем, поскольку создаётся впечатление, что для работника главное — деньги. Но понятно, что люди приходят работать не за спасибо. Поэтому, на мой взгляд, вопрос-то вполне адекватный и нормальный. Другое дело, что если прямо спросить о зарплате без уточнения каких-то других деталей… Ну, конечно, это может смутить работодателя, и для многих это покажется, не то чтобы неправильным, но причиной отказать работнику-соискателю в приёме на работу. При этом многое будет зависеть от того, как себя подать и как спросить», - сказал юрист.

Южалин также не исключил, что в некоторых случаях отсутствие информации о будущей зарплате компании могут использовать в качестве, своего рода, манипуляции. После того как человек несколько раз приезжал на собеседование и уже познакомился с будущей работой, он может согласиться на более низкий оклад.

«Бывает и такое. Всё зависит, в том числе, от региона и от того, насколько сложная обстановка на рынке труда. Также если человек совсем уже отчаялся в поиске работы, он может согласится на такое предложение. Но, в большинстве своём, мне кажется, у человека есть какое-то понятие того, сколько примерно составляет заработная плата на рынке в среднем, и сколько он, в принципе, минимально рассматривает для себя. Впрочем, бывает по-разному, но плюс-минус, две стороны могут договориться о каком-то компромиссе и трудовой договор может быть заключён», - обнадёжил собеседник НСН.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob перечислил НСН основания при которых трудовой кодекс позволяет работодателю в одностороннем порядке «отменить» удаленный формат работы.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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