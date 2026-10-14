В России рассказали, почему Евросоюз опасается возможного вступления Украины

Она отметила, что после проигрыша Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии проблема вето в Евросоюзе стала менее острой. Однако не исключено, что она снова обострится после президентских выборов во Франции или расширения объединения до 30 стран.

Политолог считает, что в Европе опасаются риска блокировок именно со стороны потенциальных стран-членов.

«Речь идет... прежде всего об Украине... Главный страх ЕС сейчас — предстоящие выборы во Франции. Совершенно непонятно, чего ждать от Марин Ле Пен», — подчеркнула Романова.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

