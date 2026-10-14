В России рассказали, почему Евросоюз опасается возможного вступления Украины
Евросоюз опасается, что вступление Украины может привести к усложению процесса принятия решений внутри объединения. Как пишет «Лента.ру», об этом заявила доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова.
Она отметила, что после проигрыша Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии проблема вето в Евросоюзе стала менее острой. Однако не исключено, что она снова обострится после президентских выборов во Франции или расширения объединения до 30 стран.
Политолог считает, что в Европе опасаются риска блокировок именно со стороны потенциальных стран-членов.
«Речь идет... прежде всего об Украине... Главный страх ЕС сейчас — предстоящие выборы во Франции. Совершенно непонятно, чего ждать от Марин Ле Пен», — подчеркнула Романова.
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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