Автомобилистам рассказали о сроках замены летней резины на зимнюю
Менять летние шины на зимние нужно, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне плюс 5–7 градусов. Об этом «Ленте.ру» заявил автоэксперт Дмитрий Славнов.
По его словам, при указанной температуре, а также в случае ночных заморозков, свойства летней резины резко ухудшаются. Зимние шины, наоборот, начинают работать.
Эксперт добавил, что если после смены резины температура поднимется до плюс 10 градусов, то это не повод для беспокойства. Славнов указал, что главным ориентиром являются именно среднесуточные показатели.
Ранее руководитель сервиса E.N.Cars Иван Осмоловский заявил, что перед эксплуатацией авто в холодное время года следует проверить работоспособность 12-вольтового аккумулятора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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