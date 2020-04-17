РАН: После коронавируса Китай восстановится быстрее России и Европы

«А что вы хотели? И мы уйдем в минус, и все уйдут в минус. Когда вся страна месяцами не работает, чего еще можно ждать? Восстановиться Китай может, в первую очередь, за счет населения. Основная проблема сейчас не столько в Китае, сколько в Ухане. Дело в том, что доля ВВП провинции Хубэй – это где-то 4 процента объема ВВП. Проблема возникла из-за того, в частности, что разорвались транспортные связи, а город Ухань находится практически в центре транспортного креста, там и река, по которой осуществляется огромный объем транспортных перевозок, и основная железная дорога, по которой курсируют направления с севера на юг. Из-за того, что эти связи прервались, и случилось падение ВВП. Конечно же, экономический рост уменьшился, но ВВП упал не только поэтому, но и потому, что прервались экономические связи между регионами», – объясняет он.

Однако эксперт предположил, что экономика Китая восстановится быстрее, чем в странах Европы.

«Думаю, что Китай восстановится достаточно быстро, поскольку у них режим карантина уже снят. Они восстанавливают производство, хотя не везде. На крупных производствах процесс восстанавливается быстрее, на малых же предприятиях, поскольку там возникают проблемы с выплатой заработной платы, с уплатой налогов, процесс замедлен, там ситуация намного хуже. По оценкам, в Ухане сегодня восстановилось не более трети средних, малых и микропредприятий, которые работали до коронавируса. Вот это действительно большая проблема для страны, поскольку их доля в Китае достаточно велика. Не уверен, что все предприятия восстановятся на 100 процентов до конца этого года. Но Китай будет восстанавливаться быстрее, чем, допустим, страны Европы. Но время для восстановления, конечно, требуется», – говорит специалист.

Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь обвинил власти США в том, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. По этому поводу руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в эфире НСН высказал предположение, что такие заявления не испортят отношения между Пекином и Вашингтоном.

