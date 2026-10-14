Новак: Россия и США ведут переговоры о контрактах на поставку дизеля

Россия и США ведут переговоры о контрактах на поставку дизельного топлива в рамках достигнутой сделки. Об этом ИС «Вести» заявил вице-премьер Александр Новак.

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Он отметил, что итогам переговоров стороны найдут решение проблемы поставок дизеля в США в условиях сохраняющихся антироссийских санкций.

Отвечая на вопрос о реакции на сделку стран ОПЕК+, Новак указал, что её позитивно оценивают те, «кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, стабильных инвестициях».

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил «Радиоточке НСН», что санкции Евросоюза не смогут сорвать договоренности между Москвой и Вашингтоном по дизелю.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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