Не говорят, но думают. Экономист предрек перенос сроков нацпроектов
Экономист в эфире НСН рассказал, какие изменения могут быть внесены в реализацию нацпроектов.
На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса могут быть пересмотрены инициированные президентом Владимиром Путиным нацпроекты. По данным «Ведомостей», такую возможность обсуждают в правительстве.
Премьер Михаил Мишустин еще в конце марта поручил Минфину и Минэкономразвития определить расходы бюджета, которые они считают приоритетными. Накануне Счетная палата обнаружила задержки с финансированием нацпроектов.
А сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя никаких корректировок национальных проектов пока не было, но из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, решения будет принимать правительство.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие изменения могут быть внесены в реализацию нацпроектов.
«Формально они остается в том же виде пока что. Не пересмотрены ни объемы расходов, ни сроки исполнения. Но реально сейчас идет процесс по корректировке бюджета на второе полугодие этого года. Буквально на днях было заявление Мишустина, что доходы бюджета очень сильно пострадают, но расходную часть пока корректировать не будут. Но думаю, они изменят и расходную часть, что отразится на всем, в том числе на нацпроектах. Единственное, что не пострадает, это социальные инициативы президента, с которыми он выступил в январе.
По опыту прошлого кризиса, 2008-09 годов, могу сказать. Тогда федеральные проекты растянули по срокам. Было четыре года – стало шесть-семь. Это произошло, например, с программой перевооружения армии. С нацпроектами может произойти то же самое. Пока об этом никто не говорит, но, уверен, думают в этом направлении», - сказал собеседник НСН.
Напомним, в конце марта глава Счетной палаты Алексей Кудрин допускал перенос сроков реализации нацпроектов. По его мнению, траты на инфраструктурные проекты из Фонда национального благосостояния придется отложить.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение