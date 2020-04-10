Не говорят, но думают. Экономист предрек перенос сроков нацпроектов

На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса могут быть пересмотрены инициированные президентом Владимиром Путиным нацпроекты. По данным «Ведомостей», такую возможность обсуждают в правительстве.

Премьер Михаил Мишустин еще в конце марта поручил Минфину и Минэкономразвития определить расходы бюджета, которые они считают приоритетными. Накануне Счетная палата обнаружила задержки с финансированием нацпроектов.

А сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, хотя никаких корректировок национальных проектов пока не было, но из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, решения будет принимать правительство.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, какие изменения могут быть внесены в реализацию нацпроектов.