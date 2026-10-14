Россиянам рассказали о приводящих к инсульту привычках в питании

По его словам, это чрезмерное употребление соли, из-за чего может повысится артериальное давление, что является одним из основных факторов риска инсульта. Эксперт указал, что значительная часть натрия поступает в организм с готовыми продуктами: колбасами, соусами, снеками, полуфабрикатами и фастфудом.

Также Астафуров указал, что в список вредных пищевых привычек входят регулярное употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и промышленных трансжиров, частое употребление сладких напитков, десертов и прочих продуктов с большим содержанием добавленного сахара. Кроме того, негативно на организм влияет недостаточное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и других источников пищевых волокон.

Врач добавил, что даже правильное питание не исключает риск инсульта. Но в сочетании с физической активностью, отказом от курения и контролем артериального давления это поможет существенно снизить его вероятность.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов заявил, что сладкие напитки, сладости и выпечка провоцируют воспаление, скачки глюкозы, набор веса и влияют на продолжительность жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

