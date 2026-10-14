Песков: Согласованных международных встреч по Украине сейчас на повестке нет

Согласованных международных встреч по урегулированию на Украине в настоящее время нет на повестке дня. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Комментируя публикацию The Washington Post о том, что США и Европа якобы разрабатывают новый совместный план урегулирования, он указал, чьто работа по данной теме «ведётся в дискретном режиме».

«И будет продолжена в дискретном режиме», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки нового визита в РФ американских преговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока неизвестны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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