Реконструкцию Шуховской башни в Москве оценили в 700 млн рублей
Проектная стоимость реконструкции Шуховской башни в Москве составляет 700 млн рублей. Как пишет RT, об этом заявил замгендиректора по строительству и капитальному ремонту РТРС Станислав Белявский.
По его словам, данную сумму подтвердила экспертиза, однако она всё же может измениться. Это связано с тем, что оценка состояния некоторых элементов сооружения станет возможна только после их обследования по окончании разбора конструкции.
«К сожалению, в этом процессе много неизвестных. Но мы надеемся, что проектная стоимость останется плюс-минус в этих параметрах», — отметил Белявский.
Он добавил, что реконструкция башни стартует в октябре 2026 года, работы продлятся не менее трёх лет.
Ранее глава фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов раскритиковал проект реконструкции башни своего прадеда инженера Владимира Шухова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Дом рэпера Джигана в Подмосковье арестовали из-за долга по алиментам
- Зеленский: США предупредили Киев о приостановке передачи разведданных
- В Венгрии объяснили, для чего Трамп снова нацелился на Гренландию
- Регулирование вейпов призвали начать с полного запрета на ввоз
- Металлы и ароматизаторы: Почему вейпы и «электронки» опаснее сигарет
- В Госдуме заявили о реальном шансе скоро завершить СВО на условиях России
- Песков: Вокруг предложений по украинскому урегулированию много «газетного шума»
- В России рассказали, почему Евросоюз опасается возможного вступления Украины
- «Не за спасибо»: Почему в России не принято спрашивать о зарплате на собеседовании
- Реконструкцию Шуховской башни в Москве оценили в 700 млн рублей