Реконструкцию Шуховской башни в Москве оценили в 700 млн рублей

По его словам, данную сумму подтвердила экспертиза, однако она всё же может измениться. Это связано с тем, что оценка состояния некоторых элементов сооружения станет возможна только после их обследования по окончании разбора конструкции.

«К сожалению, в этом процессе много неизвестных. Но мы надеемся, что проектная стоимость останется плюс-минус в этих параметрах», — отметил Белявский.

Он добавил, что реконструкция башни стартует в октябре 2026 года, работы продлятся не менее трёх лет.

Ранее глава фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов раскритиковал проект реконструкции башни своего прадеда инженера Владимира Шухова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

