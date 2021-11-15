«Каждый за себя»: В Союзе потребителей ответили Набиуллиной, обвинившей россиян в инфляции

Эльвира Набиуллина права, однако правы и россияне, тратящие деньги из опасений, что они обесценятся, сказал НСН Петр Шелищ.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина права, что инфляция растет из-за чрезмерного потребления граждан, однако переубедить их не получится, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Ранее Набиуллина заявила в Госдуме, что одной из причин роста инфляции являются действия обычных россиян, которые на фоне роста цен неразумно тратят деньги. По ее словам, люди предпочитают тратить, пусть даже в кредит, а не сберегать, что ведет к раскручиванию инфляционной спирали.

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«Объективно, Эльвира Набиуллина права, именно так и происходит, но поведение потребителей здесь рационально. Чем выше инфляция, – тем меньше желание сберегать, потому что деньги теряют покупательную способность и возрастает стремление их на что-нибудь использовать, что-нибудь купить, даже не всегда нужное. Конечно, само по себе это становится дополнительным фактором ускорения инфляции», - сказал Шелищ.

При этом, по его мнению, объяснениями тут ситуацию не исправишь.

«Не приходится ожидать от граждан, что они будут вести себя в интересах всего общества, сдерживая потребление и накапливая деньги. Тут каждый за себя. Человек рассуждает просто: «Если у меня есть 100 тысяч рублей и я их не потрачу, то через месяц мне потребуется на то же самое уже заметно большая сумма». Человек ведет себя рационально и объяснением, что это не в общественных интересах, мы вряд ли изменим ситуацию», - считает председатель Союза потребителей России.

При этом Шелищ уверен, что росту инфляции способствует рекордное потребительское кредитование.

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«Государству надо искать сдерживающие механизмы для инфляции. При этом, с моей точки зрения, инфляция сегодня поддерживается безудержным ростом потребительского кредитования. Каждый месяц мы бьем рекорды по количеству открываемых кредитов, а это деньги, которые не уравновешиваются произведенными товарами или услугами. Это очень сильный фактор инфляции на стороне потребления. Есть факторы на стороне производства – это удорожание комплектующих, логистики, топлива и всего остального. Все дорожает в мире, но у нас быстрее. При этом, если у потребителя не становится больше денег, это сдерживает цены, а если он за счет кредитов увеличивает свою покупательную способность, то это уравновешивает факторы роста цен на стороне предложения, он готов покупать за более высокую цену», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

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ФОТО: Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
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