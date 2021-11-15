«Каждый за себя»: В Союзе потребителей ответили Набиуллиной, обвинившей россиян в инфляции

«Объективно, Эльвира Набиуллина права, именно так и происходит, но поведение потребителей здесь рационально. Чем выше инфляция, – тем меньше желание сберегать, потому что деньги теряют покупательную способность и возрастает стремление их на что-нибудь использовать, что-нибудь купить, даже не всегда нужное. Конечно, само по себе это становится дополнительным фактором ускорения инфляции», - сказал Шелищ.

При этом, по его мнению, объяснениями тут ситуацию не исправишь.

«Не приходится ожидать от граждан, что они будут вести себя в интересах всего общества, сдерживая потребление и накапливая деньги. Тут каждый за себя. Человек рассуждает просто: «Если у меня есть 100 тысяч рублей и я их не потрачу, то через месяц мне потребуется на то же самое уже заметно большая сумма». Человек ведет себя рационально и объяснением, что это не в общественных интересах, мы вряд ли изменим ситуацию», - считает председатель Союза потребителей России.

При этом Шелищ уверен, что росту инфляции способствует рекордное потребительское кредитование.