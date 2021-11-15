Набиуллина заявила о росте инфляции в стране из-за россиян
Инфляция в России растет в том числе из-за рядовых граждан, которые неразумно потребляют на фоне роста цен. Об этом заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.
Как отметила глава ЦБ, россияне, видя рост цен в магазинах, «не размышляют» в категориях временных и устойчивых факторов. Увеличение цен на наиболее важные для людей товары еще больше разогревает инфляционные ожидания.
«Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать. Покупать сейчас, пусть даже в кредит – поэтому мы видим, как растет потребительский кредит – пока не подорожало еще больше. Такое изменение модели может создавать серьезные риски, раскручивание инфляционной спирали, когда предложение все равно не поспевает, потому что есть ограничения», — заявила Набиуллина.
Глава Банка России добавила, что в таких условиях денежный спрос растет и не выливается в увеличение потребления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru