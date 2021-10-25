Аналитик поставил компетенцию Набиуллиной под вопрос
Финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко отметил, что прогнозы главы ЦБ об уровне инфляции, мягко говоря, не оправдались.
Глава Центробанка еще в начале года заявляла, что инфляция будет временным явлением, а теперь повышение ключевой ставки перед «локдауном» потянуло цены вверх с новой силой, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в пресс-центре НСН.
«Сейчас у рубля есть еще одна поддержка – это попытки с помощью укрепления курса рубля сгладить инфляцию. Локально в краткосрочном плане это поможет, но в долгосрочном плане это создаст еще более худшие условия для функционирования российской экономики, потому как это будет происходить исключительно через ограничения свободного рынка и через падение нормы прибыли в большинстве отраслей нашей экономики. У нас же начинается в Москве локдаун на этой неделе, и госпожа Набиуллина подняла процентную ставку как раз под локдаун. Они таким образом нас всех приучают к более высокой инфляции. То есть, они нам рассказывают, что, с одной стороны, они с этой инфляцией борются, с другой стороны, я думаю, многие из нас заметили, что цены двинули наверх перед локдауном. Все друг друга пугают, что это не на десять дней, а больше. Извините, госпожа Набиуллина, не Ваши ли слова о том, что инфляция не будет таких значений, где ваши компетенции тогда», - объяснил Левченко.
Центральный банк ожидаемо поднял ключевую ставку в надеже на привлечение иностранного капитала, заявил экономист Василий Колташов ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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