Как взять и не отдать кредит? В Госдуме пообещали помочь

В результате опроса выяснилось, что 53% россиян считают обязательным погашение кредита, а возврат денег знакомому или родственнику является нормой даже для тех, кто готов не возвращать заём банку.



Также в НАФИ установили, что большинство россиян не осуждают людей, которые не смогли расплатиться с банком и стали банкротами. В центре отметили, что три четверти респондентов считают банкротство просто «неприятным обстоятельством» и готовы вести дела с банкротами.



«Как говорится, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся»: у людей нет предубеждений против банкротства, они понимают, что это может случиться с каждым», - резюмировала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.



Между тем, по сведениям Федеральной служб судебных приставов, в базе должников по банковским кредитам находятся свыше миллиона российских пенсионеров. На этом фоне актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал Россию нищей страной.



«Конечно, граждане будут иметь просрочку по платежам, думаю, может быть и не каждый четвертый, а каждый третий имеет просрочку по кредиту. Поскольку у нищих нет денег, им нечем платить», – комментирует он в беседе с НСН.



Это уже не первая неоднозначная инициатива от «Коммунистов России». Ранее представители партии предложили правительству продлить новогодние каникулы до 24 января в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. При этом от властей потребовали оплатить вынужденные выходные как рабочие дни.