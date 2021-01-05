Как взять и не отдать кредит? В Госдуме пообещали помочь
Партия «Коммунисты России» предложила простить россиянам кредиты до трех миллионов рублей. Представители политического объединения считают, что это необходимо сделать в условиях нестабильной экономической ситуации.
Партия «Коммунисты России» предложила Госдуме провести амнистию кредитов до трех миллионов рублей из-за нестабильной ситуацией в экономике, заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Примечательно, что треть граждан России (33%) допускают невыплату кредита банку, сообщил аналитический центр НАФИ.
В результате опроса выяснилось, что 53% россиян считают обязательным погашение кредита, а возврат денег знакомому или родственнику является нормой даже для тех, кто готов не возвращать заём банку.
Также в НАФИ установили, что большинство россиян не осуждают людей, которые не смогли расплатиться с банком и стали банкротами. В центре отметили, что три четверти респондентов считают банкротство просто «неприятным обстоятельством» и готовы вести дела с банкротами.
«Как говорится, «от тюрьмы и от сумы не зарекайся»: у людей нет предубеждений против банкротства, они понимают, что это может случиться с каждым», - резюмировала гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.
Между тем, по сведениям Федеральной служб судебных приставов, в базе должников по банковским кредитам находятся свыше миллиона российских пенсионеров. На этом фоне актер театра и кино, музыкант Павел Майков в эфире НСН назвал Россию нищей страной.
«Конечно, граждане будут иметь просрочку по платежам, думаю, может быть и не каждый четвертый, а каждый третий имеет просрочку по кредиту. Поскольку у нищих нет денег, им нечем платить», – комментирует он в беседе с НСН.
Это уже не первая неоднозначная инициатива от «Коммунистов России». Ранее представители партии предложили правительству продлить новогодние каникулы до 24 января в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. При этом от властей потребовали оплатить вынужденные выходные как рабочие дни.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН резко раскритиковал такую инициативу. «Пусть спустятся с небес эти «Коммунисты России», которые живут на деньги Администрации президента и создают негатив у населения такими заявлениями. Есть законы, и псевдокоммунисты не могут этого не знать», - отметил он.
Рашкин также добавил, что работодатели не захотят оплачивать выходные своим сотрудникам, что приведет к еще большему росту закредитованности у населения.
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