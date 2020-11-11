«Недоедающие сдохнут». В КПРФ призвали ввести режим ЧС в России

«Каникулы ничего не дают, люди и так без работы, без доходов, нищие и оборванные, немытые и нечесаные. Пусть спустятся с небес эти «Коммунисты России», которые живут на деньги Администрации президента и создают негатив у населения такими заявлениями. Есть законы, и псевдокоммунисты не могут этого не знать. Если хотите помочь гражданам, вводите официальный режим ЧС или ЧП. Вот тогда в соответствии с Конституцией будет выплачиваться зарплата и сохранятся все льготы. Тогда бизнес получит средства из бюджета, из Фонда национального благосостояния и других резервов. Этот механизм есть! А отправлять людей отдохнуть на голодный желудок, чтобы недоедающие сдохли, а те, кто еще держится, упали в канаву и в этом дерьме кувыркались – это провокация. Поэтому такие предложения необдуманные я бы посоветовал им не выдвигать», - сказал он.

Парламентарий рассказал, что будет, если остановить работу и в то же время переложить ответственность за выплаты сотрудникам на работодателей.

«Люди останутся без денег, пойдут брать кредиты, но банки им не дадут, потому что не захотят рисковать. Мы все это весной прошли», - добавил Рашкин.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в эфире НСН призвал ввести повторный карантин. Он отметил, что если государство будет разумно тратить деньги, то их хватит для поддержки бизнеса и населения. Политик привел в пример Германию, Францию и другие европейские страны, которые уже ввели повторный локдаун либо готовятся к нему.

Во Франции уже предложили отменить празднование Рождества и Нового года. По словам местных врачей, массовые гуляния способны породить третью волну заболевания.

