Эксперты рассказали, на что копят россияне

Подавляющее большинство семей в России ведет общий бюджет (80%), чаще всего граждане копят деньги на квартиру, машину и путешествия,. Это выяснили эксперты банка «Хоум кредит».

В опросе участвовали более 700 человек от в возрасте 25-45 лет, проводился он в ноябре. На покупку квартиры экономят деньги 20,8% респондентов, на машину - 12,4%.

Объем выданной в России ипотеки побил рекорд

Еще 8,6% россиян копят на путешествие, 7% - на ремонт, и еще 5,3% - на образование. Чуть меньше - 4% - сберегают на дачу, 1,5% граждан хочет купить новую мебель и бытовую технику, и лишь 0,6% опрошенных собирают средства для медуслуги, сообщает РИА Новости.

При этом около 40% респондентов заявили, что у них нет определенной цели для накопления.

Ранее аналитики сервиса «Дом.рф» выяснили, что в среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке меньше двух лет, сообщает Ura.ru.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН прокомментировал информацию о том, что россияне запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей, в годовом выражении объем наличных средств вне банковской системы вырос на 28,3%.

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ФОТО: pixabay.com
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