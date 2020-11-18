Эксперты рассказали, на что копят россияне

Еще 8,6% россиян копят на путешествие, 7% - на ремонт, и еще 5,3% - на образование. Чуть меньше - 4% - сберегают на дачу, 1,5% граждан хочет купить новую мебель и бытовую технику, и лишь 0,6% опрошенных собирают средства для медуслуги, сообщает РИА Новости.

При этом около 40% респондентов заявили, что у них нет определенной цели для накопления.

Ранее аналитики сервиса «Дом.рф» выяснили, что в среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке меньше двух лет, сообщает Ura.ru.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН прокомментировал информацию о том, что россияне запаслись наличными на 12,1 триллиона рублей, в годовом выражении объем наличных средств вне банковской системы вырос на 28,3%.

