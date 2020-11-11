Объем выданной в России ипотеки побил рекорд

Выдача кредитов в октябре побила рекорд прошлого года и составила 550 млрд рублей. При этом средневзвешенная ставка по кредитам практически не отклонялась и находилась на уровне 7,3%.

Как сообщает «Дом.РФ», к концу текущего года в России будет выдано более 1,5 миллионов кредитов. Их общая сумма составит 3,7 трлн рублей.

С начала эпидемии коронавируса ЦБ снизил среднюю ипотечную ставку с 6 до 4,25%. В мае в России стартовала льготная программа, при которой квартиры в новостройкой можно купить в ипотеку под 6,5%.