Объем выданной в России ипотеки побил рекорд
Объем выданной с начала 2020 года в России ипотеки к концу октября достиг 3,25 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на предварительную оценку «Дом.РФ» и Frank RG. Это уже больше рекордного показателя по выданным ипотечным кредитам, установленного по итогам 2018 года (3,01 трлн рублей), говорится в материале.
Выдача кредитов в октябре побила рекорд прошлого года и составила 550 млрд рублей. При этом средневзвешенная ставка по кредитам практически не отклонялась и находилась на уровне 7,3%.
Как сообщает «Дом.РФ», к концу текущего года в России будет выдано более 1,5 миллионов кредитов. Их общая сумма составит 3,7 трлн рублей.
С начала эпидемии коронавируса ЦБ снизил среднюю ипотечную ставку с 6 до 4,25%. В мае в России стартовала льготная программа, при которой квартиры в новостройкой можно купить в ипотеку под 6,5%.
Эксперты объясняют увеличение объемов ипотеки в 2020 году решением заемщиков, которые захотели воспользоваться льготной программой, а при других условиях взяли бы ипотеку позже.
Госпрограмма по ипотечному кредитованию позволяет предлагает ставку 6,5% с первоначальным взносом 15%. Для Московского региона, Ленинградской области и Санкт-Петербурга лимит по кредиту установлен на уровне 12 миллионов рублей, для остальных регионов – 6 миллионов. Действие программы льготной ипотеки продлено до середины 2021 года.
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