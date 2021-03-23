Бензин идёт вверх. Минэнерго и АЗС поспорили на 14%

Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше уровня инфляции. Об этом предупредили в Независимом топливном союзе (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС). Там отметили, что, по пессимистическим прогнозам, бензин подорожает на 14%. В НТС считают, что мер по стабилизации ситуации, которые сейчас обсуждают в правительстве, недостаточно. Представители отрасли призывают кабмин принять дополнительные решения. С таким письмом они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер ( это бюджетная компенсация нефтяным компаниям за упущенную выгоду из-за удержания цен на внутреннем рынке - НСН) и увеличить нормативы на бирже.

В Минэнерго уже заявили, что отмена демпфера в нефтяной отрасли лишит рынок топлива защитного механизма. Там также отметили, что правительство уже приняло необходимые меры для стабилизации ситуации с ценами на топливо.

Ранее в марте Счётная палата предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на бензин. Однако замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия-24» ответил, что ведомство не видит никаких предпосылок к этому.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН подтвердил опасения Счётной палаты. Ещё неделю назад он прогнозировал рост цен на бензин до конца года на 7-8%. По его словам «кризис» этот рукотворный, создают его фискальные и регуляторные меры правительства. Причем проблема повышения цен на бензин обсуждается ежегодно, а все вводимые правительством меры, как считает председатель правления НТС, не работают.

Для исправления ситуации Баженов предложил либерализовать цены, отменить демпфер, снизить налоговую нагрузку и, возможно, переносить нагрузку с НПЗ на того, кто будет в конечном итоге реализовывать продукт.