Бензин идёт вверх. Минэнерго и АЗС поспорили на 14%
В Независимом топливном союзе объяснили НСН, почему в России растут цены на бензин и что с этим делать.
Цены на бензин в рознице до конца года могут вырасти выше уровня инфляции. Об этом предупредили в Независимом топливном союзе (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС). Там отметили, что, по пессимистическим прогнозам, бензин подорожает на 14%. В НТС считают, что мер по стабилизации ситуации, которые сейчас обсуждают в правительстве, недостаточно. Представители отрасли призывают кабмин принять дополнительные решения. С таким письмом они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизель, отменить демпфер ( это бюджетная компенсация нефтяным компаниям за упущенную выгоду из-за удержания цен на внутреннем рынке - НСН) и увеличить нормативы на бирже.
В Минэнерго уже заявили, что отмена демпфера в нефтяной отрасли лишит рынок топлива защитного механизма. Там также отметили, что правительство уже приняло необходимые меры для стабилизации ситуации с ценами на топливо.
Ранее в марте Счётная палата предупредила о рисках повторения топливного кризиса 2018 года, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на бензин. Однако замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия-24» ответил, что ведомство не видит никаких предпосылок к этому.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с НСН подтвердил опасения Счётной палаты. Ещё неделю назад он прогнозировал рост цен на бензин до конца года на 7-8%. По его словам «кризис» этот рукотворный, создают его фискальные и регуляторные меры правительства. Причем проблема повышения цен на бензин обсуждается ежегодно, а все вводимые правительством меры, как считает председатель правления НТС, не работают.
Для исправления ситуации Баженов предложил либерализовать цены, отменить демпфер, снизить налоговую нагрузку и, возможно, переносить нагрузку с НПЗ на того, кто будет в конечном итоге реализовывать продукт.
«Все поступления от акцизов нужно направлять в региональные бюджеты. Нужен гибкий механизм для регионов. У нас, увы, всё не так, и потому удивляемся, почему у нас всё выходит из-под контроля. Потому что не надо ломать ценовой механизм», - сказал Баженов.
По данным Росстата, на начало января литр бензина в среднем по стране стоил 46,12 рублей, к 15 марта цена увеличилась на 2,3% до 47,19 рублей. Средние розничные цены на бензин Аи-92 с 15 по 19 марта выросли на 14 копеек по сравнению с предыдущей неделей и составили 44,83 рублей за литр, стоимость бензина Аи-95 выросла на 11 копеек до 48,21 рублей за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.
Исследование РИА Новости в феврале выявило, что Ямало-Ненецкий автономный округ является регионом с самым доступным бензином в России (на среднюю зарплату там можно приобрести 2155 литров в месяц). Москва находится на втором месте (1944 литра), на третьем - Чукотский автономный округ (1707 литров). В самом конце этого списка находятся Дагестан (560 литров), Ивановская область (569 литров), Карачаево-Черкессия (573 литра).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Пострадавшая при сходе лавины в Хибинах девочка погибла
- Ученые РАН предложили повысить налоги для обеспеченных россиян
- Абрамович подал иск о клевете к издателю книги «Люди Путина»
- Заторы из поездов с углем и лесом возникли на российско-китайской границе
- РФ и КНР договорились о продлении договора о дружбе и сотрудничестве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru