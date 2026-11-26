Путин установил Всероссийский день детской книги
26 ноября 202615:33
Алексей Филимонов
В России будут отмечать Всероссийский день детской книги. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что решение было принято в целях популяризации чтения среди детей.
«Установить Всероссийский день детской книги и отмечать его 26 марта», - говорится в указе.
Ранее Путин подписал указ об учреждении Дня военно-политических органов, он будет отмечаться 15 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам рассказали, как не нарваться на мошенников при подработках
- Даже помощник Деда Мороза: Названы самые необычные подработки в декабре
- Россиянам рассказали об опасности связанной с кофе привычки
- Обчистят покупателей: Чем опасен переход девелоперов под контроль банков
- В Сербии назначили дату досрочных президентских выборов
- «Это не шведский стол!»: Что будет с Арменией после вывода российских пограничников
- Для мечтателей и «аутсайдеров»: Чем вдохновит фильм «Рокки — это я»
- Юрист заявила о праве родителей требовать изоляции заболевшего ребенка в детсаду
- Лукашенко внес в парламент законопроект об амнистии для женщин
- Путин установил Всероссийский день детской книги