Премьера оперы композитора Михаила Глинки вызовет интерес и останется в репертуаре Большого театра, но она вряд ли дойдет до высот произведений Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, рассказал НСН заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин.



Большой театр представит новую постановку оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» 9 и 10 декабря. О предстоящей премьере рассказали в Telegram-канале театра. Янин объяснил, в чем главная сила этой оперы.