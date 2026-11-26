«Нужно подсократить»: Почему «Жизнь за царя» не станет новым «Щелкунчиком»
Опера Михаила Глинки является шедевральной, но после него искусство продвинулось вперед, заявил НСН Геннадий Янин.
Премьера оперы композитора Михаила Глинки вызовет интерес и останется в репертуаре Большого театра, но она вряд ли дойдет до высот произведений Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова, рассказал НСН заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин.
Большой театр представит новую постановку оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» 9 и 10 декабря. О предстоящей премьере рассказали в Telegram-канале театра. Янин объяснил, в чем главная сила этой оперы.
«Это русская опера, основанная на русской музыке, и она для нас очень ценна и полна музыкальных шедевров. Арии, дуэты, целый танцевальный акт, который стал образцом балетной музыки на долгие десятилетия в XIX веке. Так что “Иван Сусанин” — это опера, без которой ни Большой, ни Мариинский театры, по-моему мнению, никогда не существовали. Я, к сожалению, не располагаю подробными сведениями, какова будет эта постановка. Предыдущая в середине ХХ века была очень помпезная, роскошная, в стиле того времени и передавала мощь нашего искусства. Там были невероятные хореографические решения, очень красивые танцы, очень роскошные декорации. Конечно же, это не может быть на один раз. Такие вещи создаются с новой сценографией, хореографией. Это не то, что возобновили, вспомнили, разочек станцевали, когда какой-то старый спектакль эксгумировали, быстренько отработали, и забыли на некоторое время. Нет, это новая постановка и достаточно большой объем работы. Большой театр не делает такие разовые акции, особенно сейчас», — отметил он.
Янин добавил, почему опера не станет таким же хитом как «Щелкунчик».
«Я могу сказать здесь как частное лицо. “Жизнь за царя” — это опера начала первой половины XIX века. И за следующие 50 лет в музыкальном плане именно оперное искусство, на мой взгляд, сделало колоссальный рывок. И те высоты, до которых поднялись в оперном искусстве Чайковский, Римский-Корсаков — они очень усилили то, что было заложено Глинкой. Поэтому какие-то, номера могут показаться слишком длинные, которые можно было бы подсократить, сделать более динамичную постановку. Может быть, насчет этого стоит подумать, делать ли оперу от такта до такта, как написал композитор, либо как-то ее оптимизировать. Насколько я знаю, другая опера Глинки, "Руслан и Людмила", она тоже довольно объемная и даже есть байка, что российский император Николай Первый давал провинившимся офицерам выбор: либо пойти на гауптвахту, либо прослушать до конца оперу "Руслан и Людмила". Я думаю, это, конечно, делалось с улыбкой, но тем не менее», — указал он.
Ранее заместитель директора театра «Человек» Наталья Тураева рассказала НСН о постановке с участием робота.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Слуцкий заявил о «коллапсе русского мира»
- «Нужно подсократить»: Почему «Жизнь за царя» не станет новым «Щелкунчиком»
- Россиянам назвали пять опасных признаков детской агрессии
- Депутат Разворотнева представила меры для снижения цен на жилье
- Использование пиротехники на Новый год запретили в Калужской области
- Крым и Севастополь остались без света из-за аварии за пределами полуострова
- Россиянам рассказали, что как облегчить себе утро после застолья
- Россия и Украина провели в Белоруссии очередной обмен телами погибших
- Будет дефицит? В Госдуме увидели тревожный сигнал на рынке жилья
- Эколог объяснил появление опасных токсинов в озере Байкал