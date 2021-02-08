Названы российские регионы с самым доступным бензином

В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров в месяц. На втором месте Москва (1944 литра). Замыкает тройку Чукотский автономный округ (1707 литров).

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители Северной Осетии (598 литров), Чечни (594 литра), Ингушетии (591 литр), Кабардино-Балкарии (584 литра), Карачаево-Черкессии (573 литра), Ивановской области (569 литров), Дагестана (560 литров).

Январская авария на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске привела к острому дефициту бензина в регионе, устранить который не удается до сих пор.

Хабаровский НПЗ остановили в середине января в связи с поломками компрессорного оборудования. Его простой привел к прекращению выпуска почти двух тысяч тонн топлива в сутки. Для компенсации этих объемов в регион было поставлено около 40 тысяч тонн бензина из резерва с НПЗ Сибири, Урала и Поволжья. Его отгружали в первую очередь социальным и госучреждениям, а также специальным и экстренным службам.

