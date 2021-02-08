Названы российские регионы с самым доступным бензином
Ямало-Ненецкий округ, Москва и Чукотка возглавляют рейтинг регионов, жители которых могут купить на свою среднемесячную зарплату больше всего бензина, сообщает РИА Новости в своем исследовании.
Среди аутсайдеров - Дагестан и Ивановская область. Согласно официальным данным, в 2020 году бензин в России подорожал, хотя темпы роста цен в большинстве регионов и по стране в целом были относительно невысокими.
В число лидирующих в рейтинге регионов с самым доступным бензином входят преимущественно территории Крайнего Севера. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести 2155 литров в месяц. На втором месте Москва (1944 литра). Замыкает тройку Чукотский автономный округ (1707 литров).
Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут купить жители Северной Осетии (598 литров), Чечни (594 литра), Ингушетии (591 литр), Кабардино-Балкарии (584 литра), Карачаево-Черкессии (573 литра), Ивановской области (569 литров), Дагестана (560 литров).
Январская авария на нефтеперерабатывающем заводе в Хабаровске привела к острому дефициту бензина в регионе, устранить который не удается до сих пор.
Хабаровский НПЗ остановили в середине января в связи с поломками компрессорного оборудования. Его простой привел к прекращению выпуска почти двух тысяч тонн топлива в сутки. Для компенсации этих объемов в регион было поставлено около 40 тысяч тонн бензина из резерва с НПЗ Сибири, Урала и Поволжья. Его отгружали в первую очередь социальным и госучреждениям, а также специальным и экстренным службам.
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