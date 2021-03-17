Минэнерго РФ не видит предпосылок для повторения топливного кризиса

Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия-24».

По его данным, оптовые цены на бензин в России снижаются, а его производство растет.

Ранее Счетная палата заявила о рисках роста цен на топливо.

В начале недели сообщалось о планах правительства России изменить механизм формирования цен на бензин и дизтопливо. Планируется, что новый механизм заработает с 1 мая текущего года «с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС».

Ранее председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать. Он напомнил, что в России действует демпфирующий механизм для снижения цен на топливо. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.

