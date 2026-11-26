Россиянам назвали пять опасных признаков детской агрессии
Существует пять признаков детской агрессии, на которые стоит обратить особое внимание. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил педагог-психолог, сооснователь «Умношколы» Шамиль Ахмадуллин.
По его словам, первый признак — это намеренная жестокость по отношению к тем, кто заведомо слабее, например, к животным или к маленьким детям, особенно если вред причиняется осознанно.
Второй признак - отсутствие сочувствия к чужой боли. А третий - продуманная агрессия, когда, например, желание отомстить «ребенок долго обдумывает и реализует».
Четвертым признаком, как указа экспер, является нарастание агрессивного поведения. В этом случае вспышки агрессии становятся чаще и интенсивнее, а конфликты повторяются и становятся все сложнее. Пятый признак - выраженное негативное отношение ребенка к самому себе.
«Один отдельный признак не означает, что у ребенка есть расстройство или диагноз. Но если подобные проявления повторяются, важно обратиться за консультацией к детскому психологу или врачу», - заключил Ахмадуллин.
Ранее психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный заявил «Радиоточке НСН», что зависимость детей от телефонов — это вина родителей, которые приучат их к гаджетам.
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