По его словам, первый признак — это намеренная жестокость по отношению к тем, кто заведомо слабее, например, к животным или к маленьким детям, особенно если вред причиняется осознанно.

Второй признак - отсутствие сочувствия к чужой боли. А третий - продуманная агрессия, когда, например, желание отомстить «ребенок долго обдумывает и реализует».

Четвертым признаком, как указа экспер, является нарастание агрессивного поведения. В этом случае вспышки агрессии становятся чаще и интенсивнее, а конфликты повторяются и становятся все сложнее. Пятый признак - выраженное негативное отношение ребенка к самому себе.

«Один отдельный признак не означает, что у ребенка есть расстройство или диагноз. Но если подобные проявления повторяются, важно обратиться за консультацией к детскому психологу или врачу», - заключил Ахмадуллин.

Ранее психиатр, ведущий научный сотрудник Научного центра психического здоровья Анатолий Северный заявил «Радиоточке НСН», что зависимость детей от телефонов — это вина родителей, которые приучат их к гаджетам.

