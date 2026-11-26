Он уточнил, что на рубеже 80-х и 90-х годов 20 века в мире по-русски говорили 350 млн человек, тогда как сейчас — всего 270 млн человек.

«Мы вправе, к великому сожалению, говорить о коллапсе русского мира. На плечах нашего с вами поколения лежит ответственность за то, чтобы этот коллапс повернуть вспять, чтобы русский мир снова продолжал расти», — указал политик.

По его словам, в Германии, Израиле и США, где «больше всего наших соотечественников», дети говорят «на ломаном русском только дома для родителей». Также Слуцкий констатировал, что за рубежом «закрылись сотни и тысячи» русских школ, и призвал возрождать их.

Ранее в Латвии инициировали проверку депутата из-за речи на русском языке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».