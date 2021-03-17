Сколько стоит топливо? Счетной палате подправили выводы

О рисках повторения роста розничных цен на топливо предупредила Счетная палата РФ в опубликованном минувшей ночью годовом отчете за 2020-й. «В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности», - говорится в отчете ведомства.

В Минэнерго и в Кремле возможность такого развития событий отвергли, причем, в профильном ведомстве – едва ли не с возмущением. Там заявили, что правительством уже принят целый ряд срочных мер, в частности, «нефтекомпаниям было поручено увеличить предложение на внутреннем рынке, нарастив переработку и запасы, а также увеличить объемы продаж топлива через биржевые торги». Как считают в ведомстве, нефтяники выполняют поручение добросовестно. Предпосылок повторения кризиса 2018 года на топливном рынке в министерстве не видят, оптовые цены на бензин уже снижаются, - добавил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Правительство России держит ситуацию с ценами на топливо под контролем, - заверил со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Исходим из того, что правительство держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо», - подчеркнул представитель Кремля.

Что значит – «не позволят»? Цены на топливо уже меняются, причем, конечно же, в сторону увеличения. И если конкретный автовладелец в ноябре прошлого года заправлял свой автомобиль по цене 46,50 за литр Аи-95, то в начале марта года текущего – уже по 48,50 на той же самой АЗС. То есть за этот период стоимость топлива для него выросла на два рубля за литр. Он станет верить репликам про то, что «правительство держит ситуацию под контролем»?

Владимир Путин призвал оперативно реагировать на попытки дестабилизации в стране. Эта его реплика прозвучала на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в контексте борьбы с экстремизмом и национализмом. Однако и в контексте назревающего топливного кризиса эти слова вполне применимы. Кто в большей степени играет с огнем – Счетная палата, предупреждающая об опасности всплеска цен на топливо и, как следствие, социальной напряженности, или Минэнерго, прячущее голову в песок утверждений об отсутствии предпосылок для нового топливного кризиса?

В середине дня сайт Счетной палаты РФ оказался недоступен для посещения из-за «технических работ». Вскоре стало известно, что Счетная палата «уточнила» свои оценки рисков повторения топливного кризиса – с точностью до наоборот: «риски повторения сценария 2018 года минимальны», – говорится в новом комментарии аудиторов, поступившим в РБК.

