Финансист рассказал, как государство покроет дефицит бюджета

Государство является владельцем крупных компаний и может изъять у них всю прибыль, сказал НСН профессор Александр Сафонов.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил в беседе с НСН, что покрыть бюджетных дефицит власти могут за счет изъятия прибыли госкомпаний.

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В России, как сообщают «Известия», в первые шесть недель 2023 года был зафиксирован рекордный дефицит бюджета. По итогам января он составил 1,8 триллиона рублей, а с учетом первых двух третей февраля достиг четырех триллионов. Такой рост расходов вызывает опасение нового инфляционного взрыва в следующие месяцы. Сафонов считает, что инфляции не возникнет, если не будет дефицита товаров.

«Наша экономика может быть дефицитной в силу того, что на сегодняшний день важнее поддержание достаточной денежной массы в народном хозяйстве. Эмиссия вполне допустима. Если ее объемы, которые возникают в результате бюджетных дефицитов, будут противостоять необходимым объемам товаров и услуг, то это не приведет к росту инфляции. Главное, чтобы не возникло дефицита товаров и услуг», - сказал Сафонов.

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Собеседник НСН отметил, что государство может забрать прибыль у компаний, которыми владеет.

«Государство является владельцем крупных компаний, финансовых корпораций у которых может быть изъята в бюджет вся прибыль. Это может покрыть дефицит. Улучшить ситуацию с покрытием дефицита бюджета может поддержка и развитие экономики. Надо не забывать, что даже повышение зарплат в конечном итоге приводит к возврату 5 процентов НДС в бюджет, а также НДФЛ», - пояснил Сафонов.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в эфире НСН заявил, что помощь в размере 300 млрд рублей — незначительная сумма для государства, она едва покрывает одну шестую часть дефицита бюджета за январь.

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ФОТО: РИА Новости
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