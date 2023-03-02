Финансист рассказал, как государство покроет дефицит бюджета

В России, как сообщают «Известия», в первые шесть недель 2023 года был зафиксирован рекордный дефицит бюджета. По итогам января он составил 1,8 триллиона рублей, а с учетом первых двух третей февраля достиг четырех триллионов. Такой рост расходов вызывает опасение нового инфляционного взрыва в следующие месяцы. Сафонов считает, что инфляции не возникнет, если не будет дефицита товаров.

«Наша экономика может быть дефицитной в силу того, что на сегодняшний день важнее поддержание достаточной денежной массы в народном хозяйстве. Эмиссия вполне допустима. Если ее объемы, которые возникают в результате бюджетных дефицитов, будут противостоять необходимым объемам товаров и услуг, то это не приведет к росту инфляции. Главное, чтобы не возникло дефицита товаров и услуг», - сказал Сафонов.