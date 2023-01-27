«Не грозит?»: Экономисты поспорили о финансовом кризисе в России
В России запущен процесс суверенизации экономики, который приведет к всплеску развития и роста благосостоянии, сказал НСН депутат Госдумы Евгений Федоров.
Экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил в беседе с НСН, что России пока не грозит экономический кризис, а депутат Госдумы, доктор экономических наук Евгений Федоров считает, что экономику ждет всплеск.
Ранее доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев предрёк попадание России в «ловушку финансового кризиса». Свое мнение он обосновал падением нефтегазовых доходов, а также утратой управленцев из Минфина контроля за расходами бюджета. Калашников и Федоров не согласны с тем, что России движется к финансовому кризису.
«Ситуацию надо рассматривать комплексно. Россия с ее бюджетом, расходами, являлась и является частью мировой экономики. Мы для глобального рынка производили в два раза больше товаров, чем с него потребляли для внутренних нужд. Сегодня мы отделяемся. Происходит суверенизация экономики, она становится самостоятельной. В этой ситуации нельзя подходить со старыми параметрами к новым. Нам придется выстраивать суверенную систему, а для этого нужны реформы ЦБ, обнуление процентных ставок», - сказал Федоров.
Собеседник НСН отметил, что потенциал российской экономики остается недооцененным.
«Потенциал российской экономики недооценен в два раза и при ее суверенизации мы дадим ей резкий рост, всплеск развития, рост благосостояния. Богатство, какое Россия производит, останется внутри и даст возможность нарастить экономический и социальный потенциал», - пояснил Федоров.
Не согласен с выводами экономиста из МГУ в эфире НСН и экс-министр труда Сергей Калашников.
«Минфин в полной мере продолжает контролировать исполнение бюджета, дополнительные расходы ФНБ. Финансовый кризис пока не грозит, у России достаточно ресурсов», - убежден Калашников.
Ранее в эфире НСН эксперты поспорили о падении нефтегазовых регионов в 2023 году. Так, главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич прогнозирует снижение их доходов, а директор центра экономической географии и регионалистики в РАНХиГС Степан Земцов видит перспективы в переориентации потоков.
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