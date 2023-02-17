«Копейки для государства»: Делягин назвал незначительной помощь крупного бизнеса казне

Помощь в размере 300 млрд рублей — незначительная сумма для государства, она едва покрывает одну шестую часть дефицита бюджета за январь. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что представители крупного бизнеса предложили отдать в казну 300 млрд рублей, чтобы профинансировать государственные программы. Известно, что добровольные взносы не распространят на нефтегазовый сектор и малый бизнес. Делягин усомнился в том, что инициатива исходила от самих бинесменов.

«Полагаю, Силуанов противоречит всей остальной информации и путается в показаниях. Поскольку все свидетельствует как раз о том, что олигархам навязали эту идею. В пользу этого говорит формулировка, что от взносов освобождены определенные виды бизнеса. Если бы бизнесмены предложили сами, ничего подобного не фигурировало бы. Никто же не освобождает, например, от благотворительных взносов: хочешь — платишь, не хочешь — не платишь. Силуанову, чтобы окончательно не превратиться в Кису Воробьянинова, нужно вводить нормальное регулирование, а не периодическое то ли выпрашивание, то ли вымогательство. Это абсолютно неприемлемый подход к государственным нуждам», — сказал Делягин.

Также собеседник НСН назвал смешными поступления, которые ждут от крупного бизнеса.

«Что касается 300 млрд рублей, это много по сравнению с вашей или моей зарплатой. Но заметьте — только в январе 2023 года дефицит федерального бюджета составил 1,76 трлн рублей. То есть 300 млрд — это чуть больше, чем одна шестая часть этой суммы. С точки зрения государства, это копейки. Надеюсь, путем такого попрошайничества никто из чиновников не собирает себе на какой-нибудь комфортный домик в Майами», — добавил депутат.

Ранее Силуанов заверил, что все расходные обязательства, которые запланированы на текущий год, будут выполнены, ресурсы для этого имеются. Об этом сообщило агентство НСН.

