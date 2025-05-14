«Извинений недостаточно!»: Путин назвал условия возвращения западных компаний
Путин подчеркнул, что пускать обратно нужно только те западные компании, возвращение которых выгодно России. «Иностранцев» хотят ограничить в продаже активов и акциях, а также потребовать «инвестиционный взнос».
Российский лидер Владимир Путин накануне вновь затронул тему возможного возращения западных компаний в Россию. Он заявил, что в этом вопросе Москва будет ориентироваться только на свои интересы.
ИЗВИНЕНИЙ ВСЕ-ТАКИ МАЛО
На встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Путин подчеркнул, что пускать обратно нужно только те компании, возвращение которых выгодно России.
«Не выгодно – надо найти тысячу причин, почему её здесь не должно быть, той или иной компании…На что хочу обратить внимание. Вот Алексей (Репик, глава «Деловой России») сказал: «Кто-то там ВСУ деньги перечислял. Надо, чтобы они извинились». Э, нет! Вот этого точно недостаточно», - указал глава государства.
Он также добавил, что при решении подобных вопросов Россия будет учитывать поведение ушедших компаний за последние три года.
Путин подчеркнул, что следует быть готовыми к любым действиям недоброжелателей, так как ведущие экономики мира готовы впасть в рецессию – лишь бы ввести санкции против Москвы.
«Кажется, что не будут делать. Того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки», - сказал глава государства.
По поручению президента правительство должно разработать условия возвращения зарубежного бизнеса в страну до 15 мая.
КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДЛАГАЮТСЯ
Так, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) уже направил предложения по условиям возобновления деятельности иностранных компаний. О деталях рассказал глава союза Александр Шохин.
По его словам, на данном этапе предлагается ограничить продажу активов и вывод дивидендов для вернувшихся компаний, разработать план инвестиционной активности в РФ на пять лет, обязать, чтобы блокирующий пакет акций был у российских резидентов, также будет учитываться «добросовестное поведение» и отсутствие задолженностей.
При этом РСПП считает, что требования должны касаться не всех иностранных компаний и учитывать уровень развития отечественных производителей. Таким образом, строгость условий возвращения может регулироваться в ручном режиме, пишет РБК.
Свои предложения подготовили Торгово-промышленная палата РФ и союз предпринимателей «Деловая Россия». Они предлагают ввести обязательный «инвестиционный взнос» для иностранных компаний или компенсации ими расходов российских потребителей. Пока не очень понятно, как механизм компенсаций может работать на практике.
Ряд компаний из Европы и США обратились к юристам по вопросам возвращения в Россию, сообщает The Financial Times (FT). В публикации отмечается, что многие фирмы захотели получить консультации, так как они ожидают ослабления и отмены антироссийских санкций со стороны Белого дома. В тоже время, они понимают, что ограничения со стороны ЕС и Великобритании сохранятся.
Уточняется, что уже известно, в каких сферах ожидают скорейшей возможности вернуться. Это страховые компании, судоходные корпорации и активные биржевые торговцы сырьевыми товарами.
Сегодня в России успешно работает импортозамещение, поэтому многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться в РФ, этот вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
«Нужно определиться с теми, кто занял ниши ушедших компаний. Если у нас есть необходимость в тех, кто ушел, тогда с ними в индивидуальном порядке надо это обсуждать. Свято место пусто не бывает, многим просто некуда возвращаться из-за успешного импортозамещения», - отметил он.
КТО ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ
Первыми в Россию будут возвращаться компании, которые оставили себе возможность обратного выкупа активов, однако их затраты вырастут в несколько раз, заявил НСН инвестконсультант Андрей Кочетков.
«Сейчас по разным каналам я тоже узнаю, что, действительно, компании, которые хотели бы вернуться в Россию, уже начинают заводить свои средства. LG вернула к работе одно из предприятий в Подмосковье. Ну и, соответственно, подобные производители, которые раньше работали на российском рынке, будут возвращаться постепенно. Может быть, даже, когда-нибудь вернется "Макдональдс". Вернуться на российский рынок будет нелегко. Стоимость инвестиций возрастет в несколько раз по сравнению с тем, что было вложено ранее», - предположил эксперт.
Первыми на российский рынок вернутся компании из Южной Кореи, США и Японии, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
«Корея будет в числе первых стран по возвращению в Россию, а также, вероятно, американские компании и японские. Уже известно о возращении европейской компании Ariston. Поэтому тут больше будет зависеть все все-таки не от страны, а от конкретной компании и сектора. Из европейских стран первыми вернутся те, которые проявляют к нам наибольшее дружелюбие, та же Венгрия», - пояснил он.
По его словам, автомобильные компании из Европы и Японии первыми начнут искать выходы на российский рынок из-за пошлин США.
Среди первых в очереди на возвращение СМИ также называют бренды Zara, Bershka и Stradivarius. Торговые центры к этим новостям относятся крайне скептически.
Торговые центры крайне негативно относятся к брендам, которые расторгли договоры и покинули российский рынок, их больше никто не ждет в России с распростертыми объятиями, те же, кому удастся вернуться, будут вынуждены соглашаться на условия арендодателей. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
«Inditex не сохранил за собой никаких помещений. Некоторые из них принадлежат ливанской группе (MAAG и так далее), большую часть взяли в развитие российские компании. Понятно, что они заинтересованы в том, чтобы вернуться на прибыльный российский рынок, могу подтвердить, что такие переговоры идут. Но я думаю, что каждый собственник ТЦ трижды подумает, возобновлять ли с ними сотрудничество», - добавил он.
Также сообщалось, что иностранные компании возвращаются к практике рекрутинга российских IT-специалистов. По итогам 2024 года они наняли порядка 5 тысяч сотрудников, что в два раза больше, чем годом ранее.
На этом фоне российским IT-компаниям придется вновь бороться за айтишников с западными корпорациями, это повлечет за собой рост зарплат и расходов для бизнеса, заявил НСН председатель Совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики, директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.
Мировые компании выстраиваются в очередь, чтобы вернуться в Россию. Об этом в своих соцсетях заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Комментируя сообщения СМИ о якобы обсуждении южнокорейскими компаниями вопроса возвращения на российский рынок, он указал, что это «свидетельствует о восстановлении доверия».
До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если иностранные компании вернутся на российский рынок они будут должны присутствовать и в новых регионах, передает «Радиоточка НСН».
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