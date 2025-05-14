Свои предложения подготовили Торгово-промышленная палата РФ и союз предпринимателей «Деловая Россия». Они предлагают ввести обязательный «инвестиционный взнос» для иностранных компаний или компенсации ими расходов российских потребителей. Пока не очень понятно, как механизм компенсаций может работать на практике.

Ряд компаний из Европы и США обратились к юристам по вопросам возвращения в Россию, сообщает The Financial Times (FT). В публикации отмечается, что многие фирмы захотели получить консультации, так как они ожидают ослабления и отмены антироссийских санкций со стороны Белого дома. В тоже время, они понимают, что ограничения со стороны ЕС и Великобритании сохранятся.

Уточняется, что уже известно, в каких сферах ожидают скорейшей возможности вернуться. Это страховые компании, судоходные корпорации и активные биржевые торговцы сырьевыми товарами.

Сегодня в России успешно работает импортозамещение, поэтому многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться в РФ, этот вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

«Нужно определиться с теми, кто занял ниши ушедших компаний. Если у нас есть необходимость в тех, кто ушел, тогда с ними в индивидуальном порядке надо это обсуждать. Свято место пусто не бывает, многим просто некуда возвращаться из-за успешного импортозамещения», - отметил он.

КТО ПЕРВЫЙ В ОЧЕРЕДИ

Первыми в Россию будут возвращаться компании, которые оставили себе возможность обратного выкупа активов, однако их затраты вырастут в несколько раз, заявил НСН инвестконсультант Андрей Кочетков.

«Сейчас по разным каналам я тоже узнаю, что, действительно, компании, которые хотели бы вернуться в Россию, уже начинают заводить свои средства. LG вернула к работе одно из предприятий в Подмосковье. Ну и, соответственно, подобные производители, которые раньше работали на российском рынке, будут возвращаться постепенно. Может быть, даже, когда-нибудь вернется "Макдональдс". Вернуться на российский рынок будет нелегко. Стоимость инвестиций возрастет в несколько раз по сравнению с тем, что было вложено ранее», - предположил эксперт.

Первыми на российский рынок вернутся компании из Южной Кореи, США и Японии, заявил НСН директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Корея будет в числе первых стран по возвращению в Россию, а также, вероятно, американские компании и японские. Уже известно о возращении европейской компании Ariston. Поэтому тут больше будет зависеть все все-таки не от страны, а от конкретной компании и сектора. Из европейских стран первыми вернутся те, которые проявляют к нам наибольшее дружелюбие, та же Венгрия», - пояснил он.