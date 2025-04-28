McDonald's обвинили в нарушениях из-за повторной регистрации товарного знака в РФ
Бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов заявил НСН, что в России товарные знаки охраняются только при условии их использования.
В России товарные знаки перестают охраняться после трех лет неиспользования, поэтому западные компании злоупотребляют правом, когда искусственно продлевают свои товарные знаки повторной регистрацией, заявил НСН бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов.
Ранее стало известно, что McDonald’s не планирует возвращаться в Россию. В пресс-службе компании заявили, что заявка на регистрацию товарного знака в России была подана не для возвращения на рынок, а чтобы запретить другим фирмам использовать марку сети ресторанов. Семенов уверен, что компания делает это «на всякий случай».
«Компания пытается сохранить бренд в принципе, не для того, чтобы напасть на кого-то конкретно. Они хотят, чтобы ружье висело на стене, грубо говоря, чтобы могло выстрелить в любой момент. При этом шашлычные, которые используют бренд сети, тоже бывают разные, бывают с очень большой выручкой», - отметил он.
При этом он отметил, что компания продлевает свой товарный знак в России, хотя точно его не использует, суд может это учесть при необходимости.
«У нас в России товарные знаки охраняются при условии их использования. Если они не используются больше трех лет, их охрана может быть прекращена. Это одна из причин, почему McDonald’s подал еще раз заявку на товарный знак. Это злоупотребление правом со стороны западных компаний, которые ушли с рынка. Чтобы не терять охрану знаков, они подают новые заявки. По идее суды при рассмотрении исков о прекращении охраны должны это учитывать. Компании искусственно продлевают охрану своего знака, хотя его и не используют. Суд может учитывать этот момент, если будет подан иск со стороны McDonald’s к той же шашлычной», - пояснил собеседник НСН.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в случае возвращения иностранных компаний в Россию требования к ним будут принимать с учетом интересов отечественного бизнеса и потребителей, передает «Радиоточка НСН».
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