В России товарные знаки перестают охраняться после трех лет неиспользования, поэтому западные компании злоупотребляют правом, когда искусственно продлевают свои товарные знаки повторной регистрацией, заявил НСН бывший омбудсмен по интеллектуальным правам Анатолий Семенов.

Ранее стало известно, что McDonald’s не планирует возвращаться в Россию. В пресс-службе компании заявили, что заявка на регистрацию товарного знака в России была подана не для возвращения на рынок, а чтобы запретить другим фирмам использовать марку сети ресторанов. Семенов уверен, что компания делает это «на всякий случай».