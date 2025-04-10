Сегодня в России успешно работает импортозамещение, поэтому многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться в РФ, этот вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Российские власти обсуждают условия, на которых иностранные компании, покинувшие страну с 2022 года из-за спецоперации и западных санкций, получат возможность вернуться. Об этом сообщило издание РБК. Среди требований — гарантии определенного уровня локализации в течение оговоренного периода, передача технологий, научных разработок в России, отсутствие долгов по зарплате и налогам, а также отказ от финансирования ВСУ, иноагентов и нежелательных организаций. Гартунг заявил, что со многими компаниями нет необходимости вести переговоры о возвращении в Россию благодаря удачному импортозамещению.