В Госдуме оценили условия для возвращения иностранного бизнеса в РФ
Российские производители успешно заняли ниши ушедших иностранных брендов, многих из них в России больше никто не ждет, сказал НСН Валерий Гартунг.
Сегодня в России успешно работает импортозамещение, поэтому многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться в РФ, этот вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Российские власти обсуждают условия, на которых иностранные компании, покинувшие страну с 2022 года из-за спецоперации и западных санкций, получат возможность вернуться. Об этом сообщило издание РБК. Среди требований — гарантии определенного уровня локализации в течение оговоренного периода, передача технологий, научных разработок в России, отсутствие долгов по зарплате и налогам, а также отказ от финансирования ВСУ, иноагентов и нежелательных организаций. Гартунг заявил, что со многими компаниями нет необходимости вести переговоры о возвращении в Россию благодаря удачному импортозамещению.
«Нужно определиться с теми, кто занял ниши ушедших компаний. Если у нас есть необходимость в тех, кто ушел, тогда с ними в индивидуальном порядке надо это обсуждать. Свято место пусто не бывает, многим просто некуда возвращаться из-за успешного импортозамещения. Естественно, все перечисленные условия актуальны», — сказал Гартунг.
Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил, что бизнес ждет возможности вернуться в Россию, так как у него остались здесь активы, а некоторые корпорации открывают свои заводы снова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России появится платформа для обмена опытом учителей из разных стран
- Стоимость нефти Urals достигла минимума с июня 2023 года
- СМИ: Украина предоставила Западу «список желаний» по размещению миротворцев
- Хуснуллин рассказал о «фактической приостановке» IT-ипотеки
- Бывшего владельца банка «Югра» Хотина обвинили в создании ОПГ
- Южная Корея ввела санкции против российской компании
- Каллас: США не очень высоко ценят Евросоюз
- Никулин призвал распространить действие программы «Пушкинская карта» и на цирки
- Президент Киргизии перенес празднование Дня Победы на 8 мая
- В России началась работа над фильмами «Бородино» и «Герой нашего времени»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru