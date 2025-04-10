В Госдуме оценили условия для возвращения иностранного бизнеса в РФ

Российские производители успешно заняли ниши ушедших иностранных брендов, многих из них в России больше никто не ждет, сказал НСН Валерий Гартунг.

Сегодня в России успешно работает импортозамещение, поэтому многим иностранным компаниям нет смысла возвращаться в РФ, этот вопрос должен решаться в индивидуальном порядке. Об этом НСН заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Российские власти обсуждают условия, на которых иностранные компании, покинувшие страну с 2022 года из-за спецоперации и западных санкций, получат возможность вернуться. Об этом сообщило издание РБК. Среди требований — гарантии определенного уровня локализации в течение оговоренного периода, передача технологий, научных разработок в России, отсутствие долгов по зарплате и налогам, а также отказ от финансирования ВСУ, иноагентов и нежелательных организаций. Гартунг заявил, что со многими компаниями нет необходимости вести переговоры о возвращении в Россию благодаря удачному импортозамещению.

«Макдональдс» и обратный выкуп: Возвращение в Россию подорожает для иностранцев
«Нужно определиться с теми, кто занял ниши ушедших компаний. Если у нас есть необходимость в тех, кто ушел, тогда с ними в индивидуальном порядке надо это обсуждать. Свято место пусто не бывает, многим просто некуда возвращаться из-за успешного импортозамещения. Естественно, все перечисленные условия актуальны», — сказал Гартунг.

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков заявил, что бизнес ждет возможности вернуться в Россию, так как у него остались здесь активы, а некоторые корпорации открывают свои заводы снова. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеСанкцииБизнес

Горячие новости

Все новости

партнеры