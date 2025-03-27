Компания Ariston возобновит работу в России
Компания-производитель водонагревателей и отопительного оборудования Ariston возобновит работу в России. Об этом заявил исполнительный председатель группы Паоло Мерлони, передает MarketScreener.
По его словам, компания возобновит сотрудничество с менеджментом подразделения РФ и будет работать, соблюдая действующие санкции.
В апреле прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских «дочек» Ariston и BSH Hausgerate во временное управление АО «Газпром бытовые системы», напоминает РЕН ТВ. Документом от 26 марта 2025 года глава государства исключил дочернюю компанию Ariston из списка организаций, в отношении которых было введено временное управление.
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