В Ассоциации криптовалют дали прогноз по падающему биткоину

По его словам, для обеспечения доходности от биткоина его необходимо переводить в реальные валюты.

«Причинно-следственная связь, которая приводит все эти шестеренки в действие, в том числе и рынок криптовалют – раздражает огромное количество молодежи, которая верит в этот рынок. Ничего не уходит в минус - этот рынок будет существовать и дальше. Но всем молодым и наивным людям становится очевидно, что криптовалюта не стоит ровным счетом ничего, пока ее не вывели в доллар, евро или любой другой актив, в том числе недвижимость», - добавил учредитель РАКИБ.

Он также считает, что падение биткоина не остановит развитие крипторынка.