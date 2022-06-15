В Ассоциации криптовалют дали прогноз по падающему биткоину
Падение курса заставит владельцев биткоина выводить его в твердые валюты, а у других криптовалют появится шанс привлечь новых инвесторов, заявил в эфире НСН Александр Трещев.
На падение биткоина повлияли типичные экономические проблемы, в том числе подорожание бензина и инфляция, но рынок обязательно восстановится. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.
Ранее СМИ сообщили, что биткоин упал уже ниже $21 тысячи. Так, за неделю падение составило 32%. Трещев объяснил, что повлияло на падение криптовалюты.
«Весь криптовалютный бизнес находится под давлением. Все лежит на поверхности: гиперинфляция, дорогой бензин, высокие цены на недвижимость, повышение ключевой ставки банками заставляют людей уходить из рискованных активов, поэтому все падает. Плюс несколько эксцессов на рынке, когда месяц назад стейблкоины (общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать – прим. НСН) оказались совсем нестабильными. Все другие стейблкоины призывали верить, что они могут выступать паритетом к доллару один к одному, а сейчас оказалось, что это не так. Вот эта общая нездоровая обстановка в США и ожидание рецессии приводит к тому, что происходит», - рассказал он.
По его словам, для обеспечения доходности от биткоина его необходимо переводить в реальные валюты.
«Причинно-следственная связь, которая приводит все эти шестеренки в действие, в том числе и рынок криптовалют – раздражает огромное количество молодежи, которая верит в этот рынок. Ничего не уходит в минус - этот рынок будет существовать и дальше. Но всем молодым и наивным людям становится очевидно, что криптовалюта не стоит ровным счетом ничего, пока ее не вывели в доллар, евро или любой другой актив, в том числе недвижимость», - добавил учредитель РАКИБ.
Он также считает, что падение биткоина не остановит развитие крипторынка.
«По падению биткоина есть разные прогнозы: кто-то говорит, что на полгода, кто-то – на два-три года; но есть такие оптимисты, которые считают, что скоро все будет по-другому. Всеобщее падение активирует и запускает такие механизмы, как маржин-коллы (предупреждение брокера о том, что убыток от маржинальной торговли достиг близкого к критическому размера – прим. НСН), и позволяет большим инвесторам выходить из этих активов. Поэтому я думаю, что для повышения биткоина нужно минимум полгода. Но это вовсе не значит, что рынок умрет: все равно будут другие, более надежные проекты. Потому что все рождается только тогда, когда рушится то, что переоценено и раздуто», - заключил Трещев.
Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что классифицировать майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность в России не получится, так как власти не хотят его узаконить.
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