«Набиуллина против»: В ассоциации криптовалют исключили ведение бизнеса на майнинге

Со всего майнинга уже давно можно было бы брать налоги, но власти не хотят его узаконить, заявил в эфире НСН вице-президент ассоциации Денис Бушнов. 

Классифицировать майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность в России не получится, так как глава Центробанка Эльвира Набиуллина против такого расклада, заявил вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Мариничев: Вопреки желанию ЦБ криптовалютой скоро можно будет расплачиваться

Накануне в Госдуме предложили классифицировать майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность с установлением коммерческих тарифов на электроэнергию.

«Ничего не получится. Они не могут с 2017 года узаконить эту историю, значит не узаконят никогда. У них есть свое лобби. Одни не хотят делать это, другие то. Не получится, потому что Набиуллина против. А с точки зрения бизнеса… Со всего майнинга уже давно можно было бы брать налоги. Но все блокируется. При этом сейчас вкладывать деньги в криптовалюту стало намного опаснее. Даже долларовая система сейчас рушится», - сказал Бушнов.

В свою очередь президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что вводить майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность обязательно следует, но без особых тарифов на электроэнергию.

«Рынок не отбелить»: В России поспорили о пользе тестирования граждан при покупке криптовалюты

«Какие-то особые тарифы вводить бессмысленно. Это не приведет к привлечению инвестиций в эту отрасль. Надо действовать в соответствии с принятыми законами в стране. Как предпринимательскую деятельность майнинг криптовалют обязательно нужно вводить. Но только не делать из нее какую-то корову для дойки. Мы надеемся на полноценное регулирование в целом, а не кусочками», - сказал Припачкин.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявлял, что принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, сделает Россию лидером мирового майнинга.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦентробанкКриптовалютаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры