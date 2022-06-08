«Набиуллина против»: В ассоциации криптовалют исключили ведение бизнеса на майнинге

Накануне в Госдуме предложили классифицировать майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность с установлением коммерческих тарифов на электроэнергию.

«Ничего не получится. Они не могут с 2017 года узаконить эту историю, значит не узаконят никогда. У них есть свое лобби. Одни не хотят делать это, другие то. Не получится, потому что Набиуллина против. А с точки зрения бизнеса… Со всего майнинга уже давно можно было бы брать налоги. Но все блокируется. При этом сейчас вкладывать деньги в криптовалюту стало намного опаснее. Даже долларовая система сейчас рушится», - сказал Бушнов.

В свою очередь президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что вводить майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность обязательно следует, но без особых тарифов на электроэнергию.