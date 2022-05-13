«Арабский мираж»: Зачем Emirates продавать билеты за биткоины

Юрист Александр Трещев в эфире НСН отметил, что крупные компании вводят оплату в биткойнах для отмывания денег. 


Предложение авиакомпании Emirates продавать билеты за биткоины – это просто маркетинговый ход: в Арабские Эмираты в основном летают представители крипторынка, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.

Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates планирует ввести оплату за свои услуги в биткоинах. По словам Трещева, некоторые организации уже пытались применить такой способ оплаты, в том числе Tesla, но потом отказались от него.

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«В Арабских Эмиратах, как арабский мираж, выглядит все хорошо, но экономика не такая уж и хорошая. Поэтому сейчас их власти приняли самые либеральные законы, которые касаются рынка криптовалют, и огромное количество людей, в том числе которые находятся в розыске не только в России, но и в других странах, сидят в Дубае. Дубай активно пытается распродать, в том числе и за биткоины, недвижимость, которая хорошо выглядит, дорого стоит, но никак не продается за последние три года. Поэтому Emirates идет в тренде с властями Арабских Эмиратов, которые пытаются встать в коалицию криптоиндустрии. Поэтому суть билетов за биткоины в том, что в ОАЭ летают все, кто связан с криптоиндустрией. Это такой рекламный ход, он объективен. Но я убежден, что после обвала, который длится уже неделю, ни одна компания больше не будет вводить оплату биткоинами, потому что это слишком рискованно. На это уже обратили внимание многие ведомства. Если банки в ОАЭ будут полны денег, у этой истории есть побочный эффект, потому что Министерство юстиции США внесло Арабские Эмираты в черный список как неблагонадежную страну, где финансовые учреждения принимают участие в отмывании денег», - заключил он.
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Ранее вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Денис Бушнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что аккаунты россиян и их счета на криптобиржах могут быть заблокированы, также оттуда могут безнаказанно украсть накопления.

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ФОТО: РИА Новости
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