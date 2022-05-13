«Арабский мираж»: Зачем Emirates продавать билеты за биткоины

Предложение авиакомпании Emirates продавать билеты за биткоины – это просто маркетинговый ход: в Арабские Эмираты в основном летают представители крипторынка, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), юрист Александр Трещев.

Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates планирует ввести оплату за свои услуги в биткоинах. По словам Трещева, некоторые организации уже пытались применить такой способ оплаты, в том числе Tesla, но потом отказались от него.