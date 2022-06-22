Чудес не бывает: «Золотой крипторубль» не спасет Россию от санкций

Создание «золотого крипторубля» не решит проблему российского экспорта и поступающего в Россию импорта, заявил инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее аналитики ВЭБ.РФ предложили перейти к качественно другой национальной финансово-денежной системе на фоне санкций. В докладе «Международные платежи в санкционных условиях: состояние и перспективы» говорится о важности поиска решений по альтернативным валютам внешнеторговых платежей, передает РБК. По мнению аналитиков, необходимо выпустить обеспеченный золотом стейблкоин под рабочим названием «золотой рубль». Они утверждают, что американцы не смогут заблокировать операции с криптозолотым рублем, так как курс валюты будет привязан к курсу золота на мировом рынке.

«Существенная часть предложения – это попытка создать инфраструктуру, которая может работать в условиях внешних ограничений. Такие попытки предпринимались отдельными странами в прошлом, например Венесуэлой, где используется криптовалюта. В целом я бы не сказал, что это очень эффективный механизм, у него есть множество недостатков, и он так или иначе не решает основную проблему – спрос на российский экспорт и объем поступающего импорта зависит от желания покупать или продавать товары и услуги, а не от наличия формальной инфраструктуры. Инфраструктура - существенная часть, но не ключевая. Очень важен комплексный подход если мы хотим решить задачу возобновления экспорта или импорта», - считает инвестменеджер.



Для создания национальной криптобиржи и «золотого крипторубля» не потребуется много времени, однако в нынешних условиях, по мнению Нигматуллина, важнее прежде всего найти новых покупателей и разработать новые логистические цепочки.

«[Скорость создания криптобиржи и «золотого крипторубля»] зависит от регулирования и законодательного обеспечения. По примеру других стран, это не занимает длительное время, но польза от этого может быть ограничена. Сможет ли она решить проблемы? Чудес не бывает. Если мы решаем какую-то задачу, допустим снижения спроса на экспорт, то проще договориться с новыми покупателями, чем создавать инфраструктуру. Она не всегда обеспечивает нового покупателя, который не только имеет возможность, но и желает приобрести товар. Санкционные ограничения связаны с отсутствием желания покупать товар. Здесь речь, скорее, должна идти о реформе логистических цепочек, законодательных, в том числе налоговых послаблениях и уже в третью очередь о наличии инфраструктуры, тем более такой специфической, которой вряд ли смогут воспользоваться большинство участников», - полагает специалист.

Кроме того, не может быть полной уверенности в том, что Запад не сможет заблокировать такую криптовалюту.

«Вряд ли можно утверждать, что что-то нельзя заблокировать. Были прецеденты, когда блокировались криптовалюты, изымались активы. Не понимаю связь, как привязка к курсу доллара защитит криптовалюту от блокировки. Это не означает защиту от блокировки. Вы можете привязать курс слитка золота к курсу доллара, но вам запретят продавать это золото за рубеж и привязка не спасет. Это не совсем прозрачный механизм, который можно проанализировать и сделать какое-то заключение о возможностях его работы. Поэтому я не знаю, какие особенности будут у этой криптовалюты. Концептуально, наверное, при прочих равных цифровые активы менее подвержены внешним ограничениям», - пояснил Нигматуллин.

Центробанк допускает использование криптовалют в международных расчетах. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Вместе с тем, по ее словам, регулятор считает, что криптовалюта не должна использоваться в качестве средства расчета в пределах страны.



