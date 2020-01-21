Аналитик: «Нафтогаз» придумает новые претензии к «Газпрому»

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в интервью НСН связал снятие ареста с активов с договоренностями, на основании которых было подписано пятилетнее соглашение о продлении транзита российского «голубого топлива» через территорию Украина. Условием нового контракта был отказ от взаимных претензий.

«Слава Богу, многие надуманные предлоги остались в прошлом и позволяют стабильно работать. В любом случае «Газпром» выдержал бы и эту атаку, если бы она продолжалась. Но, как мы видим, «Нафтогаз» оставляет за собой различные варианты возобновления претензий. Ещё, наверное, по активам в Крыму что-нибудь изобретут в будущем», - отметил эксперт.

В «пакете» договоренностей по транзиту газа также шла речь о возобновлении прямых поставок газа на Украину. Реверс газа был возможен только при сохранении транзита, добавил Дудчак.

В середине января глава «Нафтогаза» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок газа на Украину. Топ-менеджер утверждал, что вины политиков и чиновников незалежной в этой ситуации нет.

«Причина не в «Газпроме» - было бы желание украинской стороны возобновить прямые поставки», - возражает Дудчак. По его мнению, дело в том, что на Украине предпочитают сохранять схемы, приносящие неплохую выгоду участникам коррупционных схем. Между тем возобновление прямых поставок российского газа привело бы к снижению цен и уменьшению коммунальных платежей, отмечает экономист.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее в эфире НСН напомнил, что предъявлять такие претензии «Газпрому» на сегодняшний день «Нафтогаз» не может, поскольку контракт на поставки топлива истек первого января 2020 года.

