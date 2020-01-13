«Нет контракта – нет газа»! Аналитик ответил на нападки «Нафтогаза» на «Газпром»

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН напомнил, что предъявлять такие претензии «Газпрому» на сегодняшний день «Нафтогаз» не может, поскольку контракт на поставки топлива истек первого января 2020 года.

«Во-первых, он [Газпром] не может поставлять газ, потому что контракта нет. Во-вторых, “Нафтогаз” заявляет, что “Газпром” когда-то прекратил поставки газа. Но Украина и “Нафтогаз” конкретно перестали оплачивать поставляемый газ. В соответствии с действующим тогда контрактом, если больше трех месяцев покупатель не платит деньги за поставленный газ, его переводят на систему предоплаты. “Газпром” перевел на систему предоплаты, но “Нафтогаз” просто ее не внес. Вот и вся история. Вы же не требуете в магазине продукты бесплатно! Действие контракта 2009 года закончилось с первого января. Теперь нужно подписывать новый договор. “Газпром” вполне готов здесь вести диалог. Стандартный европейский контракт подписывайте — и вам будет газ», - объяснил он.

По словам аналитика, такие нападки со стороны Украины стали уже традиционными и касаются не только газового вопроса. Вместе с тем, Юшков добавил, что выгодность поставок топлива из России осознают даже обычные украинцы.

«Это классическая схема, когда украинская компания всё валит на “Газпром”. Мы видим, что такая определенная идеология уже есть. Иран сбил Boeing, украинцы, отдельные политики заявляют, что это Россия виновата. Поэтому здесь довольно лукавая история. Но с другой стороны, она тоже очень показательная. Потому, что сами украинцы спрашивают "Нафтогаз": “Если вы обо всем договорились, урегулировали все противоречия с “Газпромом”, так давайте у него газ покупать, потому что у него дешевле будет”. И простым потребителям украинским, конечно, хочется, чтобы газ был дешевле. Потому, что если газ дешевле, то, соответственно, и электроэнергия дешевле, и горячая вода, и отопление. Вся нагрузка на обычных потребителей снизится. В этом плане “Нафтогазу”, конечно, приходится отвечать, почему они не берут газ у наиболее выгодного поставщика. Они начинают придумывать всякие истории, например, что это “Газпром” не поставляет. Да, конечно, он не поставляет! Вы же договор с ним не заключили», - сообщил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» подаст обновленные иски в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге к России по крымским активам. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН предположил, что оспорить решение швейцарского суда по долгу «Нафтогазу» за потерю крымских активов России не удастся.



