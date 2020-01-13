«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии поставок газа

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину. Он утверждает, что вины политиков и чиновников незалежной в этой ситуации нет. Они, по его словам, не вводили никаких запретов, а российский газовый концерн несколько лет назад якобы просто решил прекратить подачу газа на Украину.

Витренко отметил, что в таких условиях «Нафтогазу» было необходимо найти альтернативные пути поставки и договориться о них.