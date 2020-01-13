«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в отсутствии поставок газа
Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину. Он утверждает, что вины политиков и чиновников незалежной в этой ситуации нет. Они, по его словам, не вводили никаких запретов, а российский газовый концерн несколько лет назад якобы просто решил прекратить подачу газа на Украину.
Витренко отметил, что в таких условиях «Нафтогазу» было необходимо найти альтернативные пути поставки и договориться о них.
Он также обозначил вариант, согласно которому, украинская компания могла бы приобрести дочернюю структуру для покупки голубого топлива у «Газпрома» напрямую. Однако Витренко считает преждевременным обсуждение этой темы, передаёт РИА ФАН.
Ранее на Украине оценили потерю доходов от пуска «Турецкого потока» в $450 миллионов в год. Транзит газа через Украину в связи с вводом в строй этого газопровода сократится на 15 миллиардов кубометров в текущем году.
Украинский экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал умышленной такую политику Киева, из-за которой страна потеряла огромную прибыль.
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