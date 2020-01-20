«Газпром» сообщил о снятии ареста с активов по искам «Нафтогаза»
С активов «Газпрома», которые фигурируют в исках «Нафтогаза», снят арест. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявлении российской газовой компании.
В частности, речь идет об активах в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге. Аресты были введены по решению Торговой палаты Стокгольма от 28 февраля 2018 года.
Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину. Экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал причины новых выпадов «Нафтогаза» в сторону «Газпрома».
Напомним, Украина и Россия подписали протокол о транзите газа 20 декабря прошлого года. Планируется, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год .
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «Газпром» сообщил о снятии ареста с активов по искам «Нафтогаза»
- Путин предлагает сократить число судей в Конституционном суде
- СМИ: Борис Джонсон в Берлине сам искал встречи с Путиным
- Вильфанд пообещал москвичам снегопад
- Стали известны предложенные к изменению Путиным статьи Конституции