«Газпром» сообщил о снятии ареста с активов по искам «Нафтогаза»

В частности, речь идет об активах в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге. Аресты были введены по решению Торговой палаты Стокгольма от 28 февраля 2018 года.

Ранее глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко обвинил «Газпром» в отсутствии прямых поставок российского газа на Украину. Экономист и политолог Александр Дудчак в эфире НСН назвал причины новых выпадов «Нафтогаза» в сторону «Газпрома».

Напомним, Украина и Россия подписали протокол о транзите газа 20 декабря прошлого года. Планируется, что объем транзита в 2020 году составит 65 млрд кубометров газа и по 40 млрд кубометров ежегодно – с 2021 по 2024 год .



