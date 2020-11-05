«Фантастика». Белоруссия не потянет покупку месторождения нефти

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России. Речь об этом шла накануне в телефонном разговоре между двумя лидерами. В ближайшее время этот вопрос президенты намерены обсудить детально.

Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что на хорошее месторождение денег Белоруссии не хватит, да и НДПИ придется платить, так что вряд ли это принесет Белоруссии много денег и нефти.