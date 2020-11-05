«Фантастика». Белоруссия не потянет покупку месторождения нефти
Заявление Лукашенко о намерении купить нефтяное месторождение в России имеет смысл только в политическом плане, заявил в эфире НСН эксперт Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России. Речь об этом шла накануне в телефонном разговоре между двумя лидерами. В ближайшее время этот вопрос президенты намерены обсудить детально.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН рассказал, что на хорошее месторождение денег Белоруссии не хватит, да и НДПИ придется платить, так что вряд ли это принесет Белоруссии много денег и нефти.
«Те месторождения, которые давно освоены и обустроены – они все поделены между компаниями. Нераспределенного фонда месторождений, который ранее в российском нефтегазовом комплексе был, сейчас практически закончился. Речь может идти только о поиске и разведке новых месторождений, причем наиболее перспективны Арктический регион и шельф. В настоящий момент налогообложение в России такое, что вести там геолого-разведочные работ могут только очень большие компании, такие как "Роснефть", при этом даже у нее результат отрицательный – они вкладывают деньги в будущее. Белоруссия – страна маленькая и бедная, капиталовложения того масштаба, которые делает "Роснефть", Белоруссии просто не по силам. Потому никаких серьезных активов, крупных месторождений, Белоруссия купить не может», - считает Танкаев.
Маленькие же месторождения приобретать в России неинтересно, и Белоруссия их уже покупала, напоминает эксперт. Все они оказались экономически нецелесообразными и угасли.
«С политической точки зрения такие декларации полезны, с точки зрения практической - сомнительны. Это все из области фантастики», - сказал Танкаев. Он напомнил, что нефтяные сделки для Белоруссии всегда заканчивались себе в убыток, например, когда она закупала нефть на мировом рынке.
В сентябре стало известно, что Лукашенко договорился с Путиным о выделении Минску ещё одного российского государственного кредита на $1,5 миллиарда.
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