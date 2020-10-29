Нефть Brent скатилась ниже $39 за баррель
Цена нефти марки Brent на мировых рынках опустилась ниже 39 долларов США за баррель. После полудня по московскому времени декабрьские контракты торговались на биржах в районе $38,41 за бочку, передает RT. Падение продолжилось, сейчас цена уже готова преодолеть вниз отметку $38.
Январские фьючерсы на лондонской бирже ICE подешевели до $38,97 за баррель. Техасская нефть марки WTI находилась на отметке в $36,83 за баррель.
По оценке экспертов, в ближайшее время тренд на понижение нефтяных цен сохранится. Спрос, в частности, сдерживают карантинные меры, повсеместно вводимые в Европе из-за коронавируса.
Оказываю также влияние показатели в США, где запасы нефти за минувшую неделю выросли на 4,3 миллиона баррелей. Это максимальные темпы с июля.
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