Новости за ночь: Путин поддержал покупку Белоруссией месторождения нефти в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России.

Речь об этом шла накануне в телефонном разговоре между двумя лидерами, пишут «Невские новости». Лукашенко предложил купить месторождение нефти, а Путин идею одобрил. В ближайшее время этот вопрос президенты намерены обсудить детально.

Во время беседы речь шла в том числе о нефти и газе, передает RT.