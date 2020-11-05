Новости за ночь: Путин поддержал покупку Белоруссией месторождения нефти в России
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России.
Речь об этом шла накануне в телефонном разговоре между двумя лидерами, пишут «Невские новости». Лукашенко предложил купить месторождение нефти, а Путин идею одобрил. В ближайшее время этот вопрос президенты намерены обсудить детально.
Во время беседы речь шла в том числе о нефти и газе, передает RT.
Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал РИА Новости, что предложение Лукашенко не является сенсацией: Белоруссия уже добывает небольшое количество нефти на российской территории.
По словам эксперта, панацеей для Белоруссии новое месторождение не станет, а для Москвы партнёрство с Белоруссией не особенно интересно, передает news.ru.
Эксперты НСН ранее оценили прошедшие в сентябре в Москве переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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