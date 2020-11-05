Новости за ночь: Путин поддержал покупку Белоруссией месторождения нефти в России

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу белорусского коллеги Александра Лукашенко о покупке Белоруссией нефтяного месторождения на территории России.

Речь об этом шла накануне в телефонном разговоре между двумя лидерами, пишут «Невские новости». Лукашенко предложил купить месторождение нефти, а Путин идею одобрил. В ближайшее время этот вопрос президенты намерены обсудить детально.

Во время беседы речь шла в том числе о нефти и газе, передает RT.

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Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал РИА Новости, что предложение Лукашенко не является сенсацией: Белоруссия уже добывает небольшое количество нефти на российской территории.

По словам эксперта, панацеей для Белоруссии новое месторождение не станет, а для Москвы партнёрство с Белоруссией не особенно интересно, передает news.ru.

Эксперты НСН ранее оценили прошедшие в сентябре в Москве переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинНефтьАлександр Лукашенко
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