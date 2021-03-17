Новый кризис? Россиян предупредили о скачке цен на бензин

Счетная палата предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года, что по мнению аудиторов, спровоцирует социальную напряженность.

Три года назад был зафиксирован резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Аи-92 тогда подорожал на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо - на 15% до 46,9 руб. за 1 л.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН напомнил, что в России цена на бензин одна из самых высоких в мире.

«В России цены на бензин, газ, электроэнергию в пересчете на паритет покупательной способности или на реальные располагаемые доходы одни из самых высоких в мире. На среднюю зарплату в 45 тысяч рублей можно купить 880 литров бензина, в Норвегии, стране с безумно дорогим бензином, - 1850 литров на их среднюю зарплату, в Финляндии -1750, в Швеции – 1800, в США – 3600 литров, в Германии, импортере энергоресурсов - 2500 литров.», - сказал Жуковский.

Правительство было вынуждено принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Важную роль в этом сыграл демпферный механизм, разработанный кабмином. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.