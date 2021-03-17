Новый кризис? Россиян предупредили о скачке цен на бензин
Правительство уже готовится изменить демпферный механизм, которым воспользовалось в 2018 году, но эксперты уверены, что он неэффективен.
Счетная палата предупредила о риске повторения топливного кризиса 2018 года, что по мнению аудиторов, спровоцирует социальную напряженность.
Три года назад был зафиксирован резкий рост цен на бензин на фоне увеличения мировых цен на нефть. Аи-92 тогда подорожал на 8,9% до 41,6 руб. за 1 л, на бензин Аи-95 – на 9,1% до 44,7 руб. за 1 л, а на дизельное топливо - на 15% до 46,9 руб. за 1 л.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН напомнил, что в России цена на бензин одна из самых высоких в мире.
«В России цены на бензин, газ, электроэнергию в пересчете на паритет покупательной способности или на реальные располагаемые доходы одни из самых высоких в мире. На среднюю зарплату в 45 тысяч рублей можно купить 880 литров бензина, в Норвегии, стране с безумно дорогим бензином, - 1850 литров на их среднюю зарплату, в Финляндии -1750, в Швеции – 1800, в США – 3600 литров, в Германии, импортере энергоресурсов - 2500 литров.», - сказал Жуковский.
Правительство было вынуждено принять ряд мер, позволивших стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Важную роль в этом сыграл демпферный механизм, разработанный кабмином. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
И если власти считают, что с его помощью удалось минимизировать эффект от колебания мировых цен на нефть на стоимость топлива в России, то совершенно иной точки зрения придерживается председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов. На пресс-конференции НСН он отметил, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.
«Демпфер – совершенно ужасный и неэффективный механизм… Принятый механизм демпфера стал по факту субсидией на прибыль нефтяным компаниям и налогом на кризис, совершенно странная конструкция», - сказал он.
Аналогия с 2018-м годом напрашивается прямая. С начала 2021 года в рознице бензин уже подорожал более, чем на 2%, а на бирже его стоимость выросла более чем на 20%. В пресс-службе Минэнерго поясняют, что рост связан с колебаниями оптовых цен из-за сезонного увеличения потребления и возросшим на фоне заморозков спросом на основные виды топлива.
В этой связи ведомство направило нефтяным компаниям рекомендации по увеличению загрузки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сырьем.
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