Налог на кризис. Экономист раскритиковал налоговое регулирование цен на бензин в России
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.
Ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов. Только за последний месяц 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. А с начала 2021 года ещё и нефть подорожала уже на 10%, поэтому для производителей всё выгодней продавать автомобильное топливо на внешние рынки.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что налоговую политику в отношении рынка топлива в России нужно пересматривать.
Он напомнил, что в России действует демпфирующий механизм для снижения цен на топливо. Его суть в том, что если экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.
«Демпфер – совершенно ужасный и неэффективный механизм… Принятый механизм демпфера стал по факту субсидией на прибыль нефтяным компаниям и налогом на кризис, совершенно странная конструкция», - сказал он.
Баженов пояснил. что экономическая политика правительства направлено на то, чтобы не включались рыночные механизмы регулирования цены на топливо. Когда в мире упали цены на нефть, а разница между расчетной ценой правительства, по которой формируется демпфер, и реальной ценой составила свыше 30 тысяч рублей, когда компании должны были платить в бюджет, то власти вместо приостановки этой схемы снизили нормативы реализации на бирже и ограничили импорт, что привело к росту цен вместо их падения, если бы поставщики топлива вернулись со своими объемами на внутренний рынок.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, насколько адекватна ситуация, когда цены на бензин растут даже при падении стоимости нефти.
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