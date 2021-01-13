Экономист: бензин в России для населения самый дорогой в мире

Ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов. Только за последний месяц 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. А с начала 2021 года ещё и нефть подорожала уже на 10%, поэтому для производителей всё выгодней продавать автомобильное топливо на внешние рынки.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, что в России цены на бензин и электроэнергию одни из самых высоких в мире.

«Сказки про то, что в России одни из самых низких цен на топливо и электроэнергию, - это от незнания основ экономических подсчетов и сопоставлений. В России цены на бензин, газ, электроэнергию в пересчете на паритет покупательной способности или на реальные располагаемые доходы одни из самых высоких в мире», - сказал Жуковский.

Он добавил, что В России на среднюю зарплату в 45 тысяч рублей можно купить 880 литров бензина, в Норвегии, стране с безумно дорогим бензином, - 1850 литров на их среднюю зарплату, в Финляндии -1750, в Швеции – 1800, в США – 3600 литров, в Германии, импортере энергоресурсов - 2500 литров.

