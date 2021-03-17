Счетная палата предупредила о возможном топливном кризисе

СП направило обращение в кабмин РФ, в котором рекомендовало поручить Минэнерго «обеспечить работу по подготовке, согласованию и утверждению генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года».

Как сообщалось, правительство России скорректирует механизм формирования цен на бензин и дизтопливо, говорится в сообщении пресс-службы кабмина, со ссылкой на совещание вице-премьера РФ Александра Новака с представителями федеральных ведомств и нефтяных компаний.

Механизм потребовал корректировки «при текущем курсе и при повышении цен на нефть на мировых рынках».

