Экономист рассказал, кто виноват в росте цен на бензин в России

Ценам на бензин в России снова предрекли резкий рост уже в январе этого года. Эксперты рынка объясняют это тем, что курс национальной валюты России, оставаясь слабым, подталкивает нефтяников экспортировать бензин. Другими причинами являются: снижение экспортной пошлины и рост акцизов. Только за последний месяц 2020 года АИ-92 и АИ-95 подорожали на 8%. А с начала 2021 года ещё и нефть подорожала уже на 10%, поэтому для производителей всё выгодней продавать автомобильное топливо на внешние рынки.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН рассказал, почему в России растут цены на бензин.

«Основная проблема роста цен на бензин – внутренняя налоговая политика. С 2014 года началось повышение акцизов на подакцизные товары и НДПИ, а экспортные пошлины планово снижаются и к 2024 году они должны обнулиться. То есть фискальное бремя осознанно перекладывают на внутреннего потребителя, снимая его с внешних покупателей топлива. То есть налоги снижаются с производителей бензина и с его импортеров, а перекладываются на население, малый бизнес и сельское хозяйство», - рассказал он.

Ранее, аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, как формируется цена на бензин. По его словам, доля налогов в стоимости топлива достигает 65-70%.

