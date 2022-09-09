«Ищут разнообразие»: В России ежегодно высаживают до 6 тысяч гектаров виноградников
Виноделие в России развивается не стремительно, а поступательно, сказал НСН эксперт винного рынка Леонид Попович.
Вина российских производителей остаются на внутреннем рынке, а виноделие последние 6-8 лет в стране развивается поступательно, заявил экс-президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала РИА Новости, что число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов России. Попович расширение ассортимента объяснил тем, что виноделы ищут разнообразие, а сама отрасль стабильно развивается.
«Ничего стремительного в российском виноделии не происходит, на протяжении последних 6-8 лет идет поступательная динамика роста. Каждый год высаживается от 4 до 6 тысяч гектаров виноградников. Российские виноделы практически все продают на внутреннем рынке. Что касается количества наименований, то оно может меняться, все ищут разнообразие. Но говорит это не о динамике, а скорее о стабильности в отрасли. Во всех регионах России делают прекрасные вина. Они отличаются друг от друга только вкусом и ароматом в соответствии с тем терруаром, где растут виноградники», - сказал Попович.
Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что российские вина качественные в любом ценовом сегменте.
«Хорошие и те, что стоят 500 рублей, и 1000 рублей. Для того, чтобы сделать вино с интенсивным ароматом, интересным вкусом, надо потратить больше времени и денег. Вина попроще – стоят дешевле, но и те, и другие хорошие», - резюмировал Попович.
Ранее директор ресторана «Море на Патриках» Екатерина Смирнова в эфире НСН рассказала, что россияне при посещении ресторанов стали сравнивать бургундские и краснодарские вина.
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