«Ищут разнообразие»: В России ежегодно высаживают до 6 тысяч гектаров виноградников

Ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала РИА Новости, что число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось, а в ряде магазинов выделяют места для вин определенных регионов России. Попович расширение ассортимента объяснил тем, что виноделы ищут разнообразие, а сама отрасль стабильно развивается.

«Ничего стремительного в российском виноделии не происходит, на протяжении последних 6-8 лет идет поступательная динамика роста. Каждый год высаживается от 4 до 6 тысяч гектаров виноградников. Российские виноделы практически все продают на внутреннем рынке. Что касается количества наименований, то оно может меняться, все ищут разнообразие. Но говорит это не о динамике, а скорее о стабильности в отрасли. Во всех регионах России делают прекрасные вина. Они отличаются друг от друга только вкусом и ароматом в соответствии с тем терруаром, где растут виноградники», - сказал Попович.