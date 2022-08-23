«Ирландский виски и свой лосось»: Рестораторы заявили о рекордной за пять лет выручке
Дмитрий Левицкий и Сергей Миронов в эфире НСН опровергли сообщения о том, что посещаемость ресторанов упала сильнее, чем во время пандемии.
Рестораны Москвы фиксируют рекордную за пять лет выручку в июне и июле, заявил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее компания Focus Technologies сообщила, что посещаемость ресторанов упала сильнее, чем во время пандемии, и достигла минимума за 5 лет. По данным аналитиков, в августе посещаемость кафе и ресторанов Москвы оказалась на 11% ниже, чем в августе 2021 года, когда отменили QR-коды для посещения общепита. Миронов опроверг эти данные.
«Это не так, ресторанный рынок Москвы растет, рос все лето. В мае фиксировались рекордные выручки для ресторанного бизнеса, июнь и июль - тоже самые высокие выручки за пять лет – они обгоняют не только 2021 и 2020 годы, но и хороший 2019 год. Не думаю, что август будет сильно хуже», - отметил ресторатор.
По его словам, рестораны продолжают перестраивать логистику на фоне санкций и ограничений, меньше всего проблем в этом смысле с алкоголем.
«Логистика выстраивается, это долгий процесс. Есть то, что выстраивается быстро – например, импортный алкоголь, цена поднялась на импортный алкоголь в два раза – на 70-100%. Компании, которые поставляли бренды, ушли. Но это не значит, что рынок будет работать по этой цене. Например, зашел ирландский виски сейчас, он продается идеально, цена достаточно низкая. Алкоголь будет полностью заменен, есть много компаний, которые будут с радостью продавать», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
С поставкой рыбы ситуация обстоит не так хорошо, но это вопрос времени – России необходимо ограничить вывоз лосося для стабилизации цен, подчеркнул Миронов.
«Есть проблема с рыбой – чилийский лосось подорожал почти в три раза, но это внутренний вопрос, у нас огромное количество своего дикого лосося. Нам просто надо на законодательном уровне ограничить его вывоз на экспорт. Как только он будет оставаться на рынке, цены сразу стабилизируются. Самая большая поддержка сегодня – не мешать. Сегодня правильная политика отсутствия проверок», - добавил он.
С ним согласился ресторатор, основатель Hurma Management Group Дмитрий Левицкий, который сказал «Радиоточке НСН», что не видит необходимости государству помогать ресторанному бизнесу, так как серьезных проблем в отрасли нет.
«Это глупость, полная ерунда, ничего такого в нашей отрасли не наблюдается. Рестораны сами свою логистику не делают, поставщики этим занимаются и замещают продукты, серый импорт налаживается. В ресторанном бизнесе все нормально, падения нет, поэтому никакой поддержки тоже нет», - заявил Левицкий.
Ранее основатель и генеральный директор сети «Теремок» Михаил Гончаров рассказал «Радиоточке НСН», что цены в сегменте быстрого питания увеличились от 15 до 30%.
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