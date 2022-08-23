«Ирландский виски и свой лосось»: Рестораторы заявили о рекордной за пять лет выручке

Рестораны Москвы фиксируют рекордную за пять лет выручку в июне и июле, заявил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», председатель комитета ресторанного рынка «Деловой России», омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее компания Focus Technologies сообщила, что посещаемость ресторанов упала сильнее, чем во время пандемии, и достигла минимума за 5 лет. По данным аналитиков, в августе посещаемость кафе и ресторанов Москвы оказалась на 11% ниже, чем в августе 2021 года, когда отменили QR-коды для посещения общепита. Миронов опроверг эти данные.

«Это не так, ресторанный рынок Москвы растет, рос все лето. В мае фиксировались рекордные выручки для ресторанного бизнеса, июнь и июль - тоже самые высокие выручки за пять лет – они обгоняют не только 2021 и 2020 годы, но и хороший 2019 год. Не думаю, что август будет сильно хуже», - отметил ресторатор.

По его словам, рестораны продолжают перестраивать логистику на фоне санкций и ограничений, меньше всего проблем в этом смысле с алкоголем.